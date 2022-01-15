С 1 марта госаккредитация школ, колледжей и вузов станет бессрочной

12:34 Автор: Виктория Карташева

Источник: Правительство России

С 1 марта 2022 года школы, колледжи и вузы будут проходить госаккредитацию только один раз — выданное свидетельство об аккредитации будет действовать бессрочно. Положение об этом утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что образовательным организациям, аккредитация которых действует до 1 марта 2022 года, не потребуется получать её заново. Их свидетельства об аккредитации станут бессрочными автоматически.

В то же время из самой процедуры прохождения аккредитации исключили избыточные и дублирующие требования, говорится на сайте Правительство. Главное, что будет оцениваться — качество подготовки студентов и школьников, для этого были разработаны отдельные показатели для школ, колледжей и университетов.

Утверждены новые аккредитационные показатели для школ и колледжей

Чтобы оценить качество образования в аккредитованных организациях по этим же показателям Рособрнадзор будет регулярно проводить мониторинг. Подчёркивается, что постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «Об образовании», которые вступают в силу с 1 марта 2022 года, сам документ опубликуют позднее.

Ранее Минобрнауки утвердило новые показатели аккредитации для вузов, работающие по аналогичным принципам. Оценивать качество образования с 1 марта будут в том числе по среднему баллу ЕГЭ студентов-бюджетников бакалавриата или специалитета, по доле преподавателей с учёными степенями или званиями, по доле работников университета, имеющих стаж в профессии, связанной с их дисциплиной.

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