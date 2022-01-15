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Samsung разработала новый тип вычислений для искусственного интеллекта

Samsung разработала новый тип вычислений для искусственного интеллекта


Компания Samsung продемонстрировала первые в мире вычисления в оперативной памяти на основе MRAM. В компании считают, это позволит объединить память и системные полупроводники для создания чипов искусственного интеллекта следующего поколения.



Чтобы добиться поставленной цели, исследователи компании заменили стандартную архитектуру вычислений в памяти с «текущей суммой» на новую — с «суммой сопротивлений». Это решает проблему малых сопротивлений отдельных устройств MRAM, заявили исследователи.


Тестирование производительности ИИ, развернутого на вычислительном чипе в памяти, показало 98% точность в классификации рукописных цифр и 93% — в обнаружении лиц.


«Эта работа расширяет границы технологий чипов искусственного интеллекта следующего поколения с низким энергопотреблением», — заявили в компании.


Исследователи также предположили, что новый чип MRAM можно использовать не только для вычислений в памяти, но и в качестве платформы для загрузки биологических нейронных сетей. Это соответствует концепции нейроморфной электроники, которую исследователи Samsung выдвинули в статье, опубликованной в журнале Nature Electronics за сентябрь 2021 года.


В стандартной компьютерной архитектуре данные хранятся в микросхемах памяти, а обработка выполняется на центральном процессоре. Вычисления в памяти — это новая парадигма. Она стремится выполнять как хранение данных, так и расчеты в сети памяти без необходимости перемещения информации.


Это позволит снизить электропотребление вычислительных мощностей при обработке больших массивов данных, считают ученые.


Напомним, в октябре 2021 года Samsung представила технологию копирования мозга в нейрочип.


В августе стало известно, что южнокорейский техгигант задействовал искусственный интеллект при проектировании процессоров для мобильных устройств.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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