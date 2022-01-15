Samsung разработала новый тип вычислений для искусственного интеллекта

Компания Samsung продемонстрировала первые в мире вычисления в оперативной памяти на основе MRAM. В компании считают, это позволит объединить память и системные полупроводники для создания чипов искусственного интеллекта следующего поколения.

Samsung Demonstrates the World’s First MRAM Based In-Memory Computinghttps://t.co/F9k0gEB6hP — Samsung Electronics (@Samsung) January 12, 2022

Чтобы добиться поставленной цели, исследователи компании заменили стандартную архитектуру вычислений в памяти с «текущей суммой» на новую — с «суммой сопротивлений». Это решает проблему малых сопротивлений отдельных устройств MRAM, заявили исследователи.

Тестирование производительности ИИ, развернутого на вычислительном чипе в памяти, показало 98% точность в классификации рукописных цифр и 93% — в обнаружении лиц.

«Эта работа расширяет границы технологий чипов искусственного интеллекта следующего поколения с низким энергопотреблением», — заявили в компании.

Исследователи также предположили, что новый чип MRAM можно использовать не только для вычислений в памяти, но и в качестве платформы для загрузки биологических нейронных сетей. Это соответствует концепции нейроморфной электроники, которую исследователи Samsung выдвинули в статье, опубликованной в журнале Nature Electronics за сентябрь 2021 года.

В стандартной компьютерной архитектуре данные хранятся в микросхемах памяти, а обработка выполняется на центральном процессоре. Вычисления в памяти — это новая парадигма. Она стремится выполнять как хранение данных, так и расчеты в сети памяти без необходимости перемещения информации.

Это позволит снизить электропотребление вычислительных мощностей при обработке больших массивов данных, считают ученые.

Напомним, в октябре 2021 года Samsung представила технологию копирования мозга в нейрочип.

В августе стало известно, что южнокорейский техгигант задействовал искусственный интеллект при проектировании процессоров для мобильных устройств.



