Сегодня последний шанс забрать эти 2 игры по Games With Gold





Сегодня в программе Games With Gold стали доступны два новых проекта. Вместе с тем, уже завтра две игры из нее удалят. Подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate имеют сегодня последний шанс забрать следующие две игры бесплатно — Radiant Silvergun и Tropico 5 Penultimate Edition.

Особенно рекомендуем обратить внимание на Tropico 5 Penultimate Edition. Это полная версия пятой номерной части симулятора диктатора, которая включает в себя не только базовый проект, но и два дополнения — «The Big Cheese» и «Hostile Takeover». Игра имеет полную локализацию на русский язык (включая озвучку).

Radiant Silvergun

Radiant Silvergun

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Игровой процесс легендарного шутера был расширен за счет скрытого режима съемки «ikagura-style», что придает новые ощущения от игры.

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Tropico 5 Penultimate Edition

Tropico 5 — Penultimate Edition

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Возвращайтесь на удаленный остров Тропико в новом эпизоде популярного и получившего признание критиков «симулятора диктатуры». Расширьте владения своей династии со времен колониального периода и до наших дней и займитесь торговлей и научно-техническими разработками в исследовательском и коллективном режимах.



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