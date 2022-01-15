Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сегодня последний шанс забрать эти 2 игры по Games With Gold

Сегодня последний шанс забрать эти 2 игры по Games With Gold


Сегодня в программе Games With Gold стали доступны два новых проекта. Вместе с тем, уже завтра две игры из нее удалят. Подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate имеют сегодня последний шанс забрать следующие две игры бесплатно — Radiant Silvergun и Tropico 5 Penultimate Edition.

Особенно рекомендуем обратить внимание на Tropico 5 Penultimate Edition. Это полная версия пятой номерной части симулятора диктатора, которая включает в себя не только базовый проект, но и два дополнения — «The Big Cheese» и «Hostile Takeover». Игра имеет полную локализацию на русский язык (включая озвучку).

Radiant Silvergun


Watch this video on YouTube

Radiant Silvergun

Игровой процесс легендарного шутера был расширен за счет скрытого режима съемки «ikagura-style», что придает новые ощущения от игры.
Перейти в Microsoft Store

Tropico 5 Penultimate Edition


Watch this video on YouTube

Tropico 5 — Penultimate Edition

Возвращайтесь на удаленный остров Тропико в новом эпизоде популярного и получившего признание критиков «симулятора диктатуры». Расширьте владения своей династии со времен колониального периода и до наших дней и займитесь торговлей и научно-техническими разработками в исследовательском и коллективном режимах.

Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Лунный день сегодня 15 января 2022 года
Лунный день сегодня 15 января 2022 года
Chainalysіs: в 2021 году хакеры из КНДР похитили $400 млн в криптовалютах
Chainalysіs: в 2021 году хакеры из КНДР похитили $400 млн в
Виталик Бутерин спросил подписчиков об альтернативе Ethereum
Виталик Бутерин спросил подписчиков об альтернативе Ethereum
Сегодня последний шанс забрать эти 2 игры по Games With Gold
Сегодня последний шанс забрать эти 2 игры по Games With Gold
Обзор новостей по Game Pass за 8-15 января: новинки, анонсы, во что поиграть
Обзор новостей по Game Pass за 8-15 января: новинки, анонсы, во что
Мама Тимати рассказала о воспитании внука
Мама Тимати рассказала о воспитании внука
Екатерина Климова поразила молодостью и красотой на фото без косметики
Екатерина Климова поразила молодостью и красотой на фото без косметики
Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Две новые игры доступны бесплатно по Games With Gold в январе
Две новые игры доступны бесплатно по Games With Gold в январе
В Halo Infinite скоро стартует событие в стиле киберпанка — Cyber Showdown
В Halo Infinite скоро стартует событие в стиле киберпанка — Cyber
Ноутбук 1989 года испытали в майнинге биткоина
Ноутбук 1989 года испытали в майнинге биткоина
Соцсеть Parler анонсировала NFT-коллекцию с Дональдом Трампом
Соцсеть Parler анонсировала NFT-коллекцию с Дональдом Трампом

Топ на сегодня

Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына
Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына
Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
CoinFund наняла экс-главу CFTC в качестве советника
CoinFund наняла экс-главу CFTC в качестве советника
Неизвестный кит инвестировал $1,4 млн в Dogecoin
Неизвестный кит инвестировал $1,4 млн в Dogecoin
Поставщик криптоданных Lukka привлек $110 млн при оценке в $1,3 млрд
Поставщик криптоданных Lukka привлек $110 млн при оценке в $1,3 млрд

Еще по теме

Бесплатно на Xbox уже можно забрать две новые декабрьские игры по Games With Gold
Официально: Эти 4 игры дадут бесплатно по Games With Gold в январе
Официально: Список бесплатных игр по Games With Gold в декабре
Дополнительные две игры доступны бесплатно по программе Games With Gold за январь