Семилетняя россиянка заработала 2 миллиарда рублей за год

Вадим Карасев

Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых Youtube-блогеров по версии Forbes, заработав в 2021 году более 2 млрд рублей ($28 млн).

В обновленном рейтинге американского журнала уроженка Краснодара, которая ведет канал Like Nastya с 85,7 млн подписчиков, поднялась на 6-ю строчку. В список она попадает уже в третий раз, годом ранее Радзинская занимала 7-е место, за год ее доход вырос на $10 млн. В прошлом году она также развивала продажи линейки собственных товаров и NFT-коллекции.

Первую строчку рейтинга занял американский блогер MrBeast (88,1 млн подписчиков) с доходом $54 млн. Вторым стал американский боксер и актер Джейк Пол, он заработал $45 млн, третьим — уроженец Гавайев Markiplier — $38 млн.

