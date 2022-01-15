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Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз

Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова ждут второго ребенка. Об этом сообщил телеграм-канал "Татлер-батлер", рассказав, что Шнуров и Абрамова сейчас отдыхают в Санкт-Морице:

Она заметно прибавила в весе, но не из-за праздничных тазов с оливье — ждет второго ребенка. Не перестаем удивляться тому, как Шнур превратился в шелковую ленточку, нежно обвивающую стан любимой.

По сообщениям других СМИ, Абрамова якобы уже на пятом месяце беременности.

В июне 2021 года у Сергея Шнурова и Ольги Абрамовой родился первый ребенок — мальчик, имя которого до сих пор неизвестно. От предыдущих браков у Сергея Шнурова также есть двое взрослых детей: 28-летняя дочь Серафима и 21-летний сын Аполлон.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова, дочь миллиардера Валерия Абрамова, поженились в 2018 году. В брак Шнуров вступил всего через несколько месяцев после расставания с третьей женой, Матильдой.



Сплетник
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По материалам: spletnik.ru

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