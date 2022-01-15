Собянин предупредил о резком всплеске заболеваемости COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки в столице может достичь в субботу порядка 7 тысяч. По его словам, "омикрон" начинает доминировать среди зараженных и в ближайшее время это приведет к серьезному росту заболеваемости.
"Сегодня по данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, "омикрон" начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. Что, собственно, и демонстрируют даже последние вот дни — вчера и сегодня. Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6–7 тысяч человек, заболевших ковидом", — отметил градоначальник в ходе посещения диагностического центра лабораторных исследований столичного департамента здравоохранения на Варшавском шоссе.
При этом количество госпитализаций и тяжелых случаев не растет, добавил Собянин. Он посоветовал гражданам, и в особенности пожилым москвичам, соблюдать меры предосторожности и оградить себя от лишних контактов.
Ранее Ruposters писал, что в Москве вновь открывают временные ковид-госпитали из-за "омикрона".