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Собянин предупредил о резком всплеске заболеваемости COVID-19 в Москве

Собянин предупредил о резком всплеске заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки в столице может достичь в субботу порядка 7 тысяч. По его словам, "омикрон" начинает доминировать среди зараженных и в ближайшее время это приведет к серьезному росту заболеваемости.

"Сегодня по данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, "омикрон" начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. Что, собственно, и демонстрируют даже последние вот дни — вчера и сегодня. Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6–7 тысяч человек, заболевших ковидом", — отметил градоначальник в ходе посещения диагностического центра лабораторных исследований столичного департамента здравоохранения на Варшавском шоссе.

При этом количество госпитализаций и тяжелых случаев не растет, добавил Собянин. Он посоветовал гражданам, и в особенности пожилым москвичам, соблюдать меры предосторожности и оградить себя от лишних контактов.

Радует, что количество тяжелых заболеваний при этом не растет, количество госпитализаций не растет. Тем не менее все равно необходимо быть осторожными, беречься. Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, которые должны оградить себя от излишних контактов, выполнять те требования, которые предписаны Роспотребнадзором: ношение масок и соблюдение санитарного режима.

Ранее Ruposters писал, что в Москве вновь открывают временные ковид-госпитали из-за "омикрона".

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По материалам: uposters.ru

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