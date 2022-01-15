Соцсеть Parler анонсировала NFT-коллекцию с Дональдом Трампом
Социальная сеть Parler и художник Джон Макноутон запустят совместную коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) с изображениями бывшего президента США Дональда Трампа.
We are excited to announce our strategic marketing partnership with artist Jon McNaughton, who is launching the Trump Legacy NFT Collection!— Parler (@parler_app) January 14, 2022
Whitelist applications will be open until Jan 19 - presale starts Jan 20. #parler #NFTs #cryptohttps://t.co/8X4yt0SCeK
Предварительные продажи токенов из коллекции Trump Legacy начнутся 20 января. Заявки в белый список принимают до 19 января.
Первая часть содержит 10 000 NFT на блокчейне Ethereum. Каждый токен стоит 0,1 ETH (около $330 по курсу на момент написания).
«Историческая NFT-коллекция освещает бывшего президента Дональда Трампа в бесчисленных обстоятельствах, которые отражают суть его президентства, с использованием символических образов с серьезными подтекстами», — говорится в пресс-релизе.
В июне 2021 года Трамп заявил, что биткоин похож на конкурирующую с долларом аферу. В сентябре экс-президент США назвал инвестиции в криптовалюту «ожидаемой катастрофой».
Напомним, в декабре бывшая первая леди США Мелания Трамп запустила NFT-платформу и представила свое первое цифровое произведение на базе блокчейна Solana.