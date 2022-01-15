Соцсеть Parler анонсировала NFT-коллекцию с Дональдом Трампом

Социальная сеть Parler и художник Джон Макноутон запустят совместную коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) с изображениями бывшего президента США Дональда Трампа.

We are excited to announce our strategic marketing partnership with artist Jon McNaughton, who is launching the Trump Legacy NFT Collection!



Whitelist applications will be open until Jan 19 - presale starts Jan 20. #parler #NFTs #cryptohttps://t.co/8X4yt0SCeK — Parler (@parler_app) January 14, 2022

Предварительные продажи токенов из коллекции Trump Legacy начнутся 20 января. Заявки в белый список принимают до 19 января.

Первая часть содержит 10 000 NFT на блокчейне Ethereum. Каждый токен стоит 0,1 ETH (около $330 по курсу на момент написания).

«Историческая NFT-коллекция освещает бывшего президента Дональда Трампа в бесчисленных обстоятельствах, которые отражают суть его президентства, с использованием символических образов с серьезными подтекстами», — говорится в пресс-релизе.

В июне 2021 года Трамп заявил, что биткоин похож на конкурирующую с долларом аферу. В сентябре экс-президент США назвал инвестиции в криптовалюту «ожидаемой катастрофой».

Напомним, в декабре бывшая первая леди США Мелания Трамп запустила NFT-платформу и представила свое первое цифровое произведение на базе блокчейна Solana.