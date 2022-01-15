Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Соцсеть Parler анонсировала NFT-коллекцию с Дональдом Трампом

Соцсеть Parler анонсировала NFT-коллекцию с Дональдом Трампом


Социальная сеть Parler и художник Джон Макноутон запустят совместную коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) с изображениями бывшего президента США Дональда Трампа.




Предварительные продажи токенов из коллекции Trump Legacy начнутся 20 января. Заявки в белый список принимают до 19 января.


Первая часть содержит 10 000 NFT на блокчейне Ethereum. Каждый токен стоит 0,1 ETH (около $330 по курсу на момент написания).


«Историческая NFT-коллекция освещает бывшего президента Дональда Трампа в бесчисленных обстоятельствах, которые отражают суть его президентства, с использованием символических образов с серьезными подтекстами», — говорится в пресс-релизе.


В июне 2021 года Трамп заявил, что биткоин похож на конкурирующую с долларом аферу. В сентябре экс-президент США назвал инвестиции в криптовалюту «ожидаемой катастрофой».


Напомним, в декабре бывшая первая леди США Мелания Трамп запустила NFT-платформу и представила свое первое цифровое произведение на базе блокчейна Solana.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Две новые игры доступны бесплатно по Games With Gold в январе
Две новые игры доступны бесплатно по Games With Gold в январе
В Halo Infinite скоро стартует событие в стиле киберпанка — Cyber Showdown
В Halo Infinite скоро стартует событие в стиле киберпанка — Cyber
Ноутбук 1989 года испытали в майнинге биткоина
Ноутбук 1989 года испытали в майнинге биткоина
Соцсеть Parler анонсировала NFT-коллекцию с Дональдом Трампом
Соцсеть Parler анонсировала NFT-коллекцию с Дональдом Трампом
16 смешных фотографий кошек, которые не оставят вас с плохим настроением
16 смешных фотографий кошек, которые не оставят вас с плохим
18 смешных сбоев мозга у беременных: как так вообще может быть?
18 смешных сбоев мозга у беременных: как так вообще может быть?
Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Власти Рио-де-Жанейро планируют инвестировать часть резервов в криптовалюты
Власти Рио-де-Жанейро планируют инвестировать часть резервов в
ФСБ сообщила о ликвидации хакерской группировки REvil
ФСБ сообщила о ликвидации хакерской группировки REvil
Власти Австралии отправили Джоковича в тюрьму
Власти Австралии отправили Джоковича в тюрьму
Геймплей Dying Light 2: Stay Human с базовой Xbox One покажут в январе
Геймплей Dying Light 2: Stay Human с базовой Xbox One покажут в январе
«Cyberpunk 2077: Samurai Edition? Это абсолютный слух» — CD Projekt RED про «утечку»
«Cyberpunk 2077: Samurai Edition? Это абсолютный слух» — CD Projekt

Топ на сегодня

8 Клиника «Медицина 24/7» вдвое снизила размер компенсации за ущерб, нанесенный своей деловой репутации
8 Клиника «Медицина 24/7» вдвое снизила размер компенсации за ущерб,
Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына
Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына
Опрос: в США 68% инвесторов в криптовалюты совершили первую сделку в 2021 году
Опрос: в США 68% инвесторов в криптовалюты совершили первую сделку в
CoinFund наняла экс-главу CFTC в качестве советника
CoinFund наняла экс-главу CFTC в качестве советника
Пользователь потерял $137 000 при попытке купить токены fees.WTF
Пользователь потерял $137 000 при попытке купить токены fees.WTF

Еще по теме

Сторонники Трампа начали переходить в Telegram
FIDE выпустила коллекцию из 9000 NFT в блокчейне Everscale
PepsiCo анонсировала свою первую NFT-коллекцию
Associated Press запустит NFT-маркетплейс для продажи фотографий