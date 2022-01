SpaceChain запустила в космос ноду блокчейна Velas

Сингапурская компания SpaceChain объявила об успешном запуске в космос полезной нагрузки, интегрированной с нодой блокчейна Velas.

#SpaceChain has launched @VelasBlockchain node into #space. Our payload was installed on a @SpireGlobal satellite and transported via @SpaceX Falcon 9 rocket. #Velas node supports on-orbit @ethereum transaction and minting of ERC-721 standard #NFT



