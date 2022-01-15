Спам, вирусная реклама и рассылки загрязняют инфополе: как с этим бороться

Вадим Карасев

Интернет — большое достижение человечества, но вместе с тем и его проблема. Информация из сети часто засоряет информационное поле, с чем стоит бороться. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как это делать.

Информация из интернета влияет на нашу жизнь. Он стал не просто неотъемлемой частью нашей реальности, а дополнил ее. Интернет — это нечто вроде второй реальности, которая как и основная, требует осторожного общения и избирательности.

Почему спам, реклама и рассылки опасны

Для многих из нас реклама и спам — это на первый взгляд небольшая проблема, но это не так. Во-первых, все это отнимает у нас время. Когда мы чистим почту или удаляем ненужные сообщения, пропускаем рекламу перед началом видеоролика — все это убивает время. В рамках одного дня это считанные минуты, а вот за год могут набежать уже несколько часов. За жизнь это полторы-две недели, а то и больше.

Время — ценнейший ресурс, который нужно беречь и пускать в правильное русло, но есть еще кое-что. Дело в том, что в современном мире человек и так перенасыщен информацией, а навязчивая реклама и спам делают проблему еще более очевидной. Например, навязчивая реклама вертится в голове из-за глупого слогана или раздражающих образов. Спам не дает быстро извлекать нужные нам сообщения в социальных сетях в почте.

Как бороться с проблемой

Само собой, избавиться от всего этого полностью не получится. По возможности постарайтесь сделать следующее:

Поставьте блок на вредоносные источники. Если есть возможность отправить адрес, с которого приходит спам или рассылки, в черный список, воспользуйтесь ею. Причина большинства проблем — человеческая лень. Уделите десять минут чистке адресов, добавлению телефонов в черный список, чтобы реже встречаться с проблемами;

Отпишитесь от ненужных групп и сообществ в социальных сетях. Очевидная проблема — слишком большой поток новостей и информации в ленте. Отпишитесь от тех ресурсов, которые шлют абсолютно бесполезную информацию. Это сэкономит вам много времени в будущем.

Полностью избавиться от проблемы ненужной информации не получится. Нужно комплексно подходить к снижению информационной нагрузки. Это позволит вам быть более сосредоточенными, продуктивными и удачливыми. Когда информации очень много, мы быстрее перегораем. Настало время это исправить.