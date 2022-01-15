Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Спорт » Спам, вирусная реклама и рассылки загрязняют инфополе: как с этим бороться

Спам, вирусная реклама и рассылки загрязняют инфополе: как с этим бороться

Спам, вирусная реклама и рассылки загрязняют инфополе: как с этим бороться

Интернет — большое достижение человечества, но вместе с тем и его проблема. Информация из сети часто засоряет информационное поле, с чем стоит бороться. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как это делать.


Информация из интернета влияет на нашу жизнь. Он стал не просто неотъемлемой частью нашей реальности, а дополнил ее. Интернет — это нечто вроде второй реальности, которая как и основная, требует осторожного общения и избирательности.

Почему спам, реклама и рассылки опасны

Для многих из нас реклама и спам — это на первый взгляд небольшая проблема, но это не так. Во-первых, все это отнимает у нас время. Когда мы чистим почту или удаляем ненужные сообщения, пропускаем рекламу перед началом видеоролика — все это убивает время. В рамках одного дня это считанные минуты, а вот за год могут набежать уже несколько часов. За жизнь это полторы-две недели, а то и больше.

Время — ценнейший ресурс, который нужно беречь и пускать в правильное русло, но есть еще кое-что. Дело в том, что в современном мире человек и так перенасыщен информацией, а навязчивая реклама и спам делают проблему еще более очевидной. Например, навязчивая реклама вертится в голове из-за глупого слогана или раздражающих образов. Спам не дает быстро извлекать нужные нам сообщения в социальных сетях в почте.

Как бороться с проблемой


Само собой, избавиться от всего этого полностью не получится. По возможности постарайтесь сделать следующее:

Поставьте блок на вредоносные источники. Если есть возможность отправить адрес, с которого приходит спам или рассылки, в черный список, воспользуйтесь ею. Причина большинства проблем — человеческая лень. Уделите десять минут чистке адресов, добавлению телефонов в черный список, чтобы реже встречаться с проблемами;

Отпишитесь от ненужных групп и сообществ в социальных сетях. Очевидная проблема — слишком большой поток новостей и информации в ленте. Отпишитесь от тех ресурсов, которые шлют абсолютно бесполезную информацию. Это сэкономит вам много времени в будущем.

Полностью избавиться от проблемы ненужной информации не получится. Нужно комплексно подходить к снижению информационной нагрузки. Это позволит вам быть более сосредоточенными, продуктивными и удачливыми. Когда информации очень много, мы быстрее перегораем. Настало время это исправить.

# Спорт / Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

В Пермском крае, в Березниках, появится детский технопарк «Кванториум»
В Пермском крае, в Березниках, появится детский технопарк «Кванториум»
В Москве стартовал прием заявок на конкурс мастеров производственного обучения
В Москве стартовал прием заявок на конкурс мастеров производственного
Невестка Валерии занялась благотворительностью
Невестка Валерии занялась благотворительностью
Лиза Арзамасова приучает 5-месячного сына к классической музыке (видео)
Лиза Арзамасова приучает 5-месячного сына к классической музыке
Off-duty: Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом Мэттьюзом на шоу Cirque du Soleil
Off-duty: Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом Мэттьюзом на шоу Cirque du
Разработчики NEAR Protocol представили новый механизм стейкинга
Разработчики NEAR Protocol представили новый механизм стейкинга
Центробанк Швейцарии провел успешное тестирование оптовой CBDC
Центробанк Швейцарии провел успешное тестирование оптовой CBDC
На Кубани создадут рабочую группу по развитию системы казачьего образования
На Кубани создадут рабочую группу по развитию системы казачьего
Победителями национальных конкурсов и олимпиад стали 460 слушателей детских технопарков Москвы
Победителями национальных конкурсов и олимпиад стали 460 слушателей
Эвелину Бледанс обвинили во вранье
Эвелину Бледанс обвинили во вранье
Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
IO Interactive может стать частью Xbox — об этом размышляют инсайдеры
IO Interactive может стать частью Xbox — об этом размышляют инсайдеры

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева поссорилась с дочерью
Лера Кудрявцева поссорилась с дочерью
Лариса Долина поделилась фото со знаменитой сестрой в цыганских нарядах
Лариса Долина поделилась фото со знаменитой сестрой в цыганских
8 Клиника «Медицина 24/7» вдвое снизила размер компенсации за ущерб, нанесенный своей деловой репутации
8 Клиника «Медицина 24/7» вдвое снизила размер компенсации за ущерб,
Группа американских банков создала консорциум для выпуска стейблкоина
Группа американских банков создала консорциум для выпуска стейблкоина
Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына
Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына

Еще по теме

Как информация из интернета влияет на нашу жизнь
Злоумышленники распространяют вредоносное ПО через Facebook и Google
Чистка информационного поля: почему важно удалять старые номера, плохие фото и спам
В Кургане клиент магазина «для взрослых» пожаловался в антимонопольную службу