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Тайна века: зачем советские конструкторы 50 лет назад изобрели УАЗ с двумя рулями?

Тайна века: зачем советские конструкторы 50 лет назад изобрели УАЗ с двумя рулями?

В конце семидесятых инженеры продемонстрировали УАЗ-469 в необычном виде.

Транспортное средство было оснащено несколькими рулевыми колесами.

Подобные механизмы сегодня реализовываются на автомобилях, предназначенных для тренировки – таким образом инструктор может учить студента водить транспорт.

Однако то авто был предназначено для военных целей. На основе конструкции был сформировано устройство для поиска взрывных элементов.

Машина с 2 рулевыми колесами разрабатывалась как саперная конструкция.

На кузов монтировался специальный искатель мин. Конструкция была оснащена полноценными колесами, передвигалась позади основной машины.

Когда сенсор обнаруживал гранату, он издавал соответствующий сигнал. При этом водитель имел запас времени, чтобы успеть остановиться до того, как транспортное средство наедет на мину.

Внутри была установлена дополнительная педаль, надавив на которую оператор мог сделать остановку. Миноискатель также располагал управляющим модулем, в рамках которого можно было изменить направление движения, при этом не имело значения, куда направляется основной транспорт.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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