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Турчак заверил, что вакцинация от коронавируса останется бесплатной для всех

Турчак заверил, что вакцинация от коронавируса останется бесплатной для всех

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной для всех граждан, заявления депутата Госдумы от "Единой России" Максима Иванова о планах сделать вакцинацию платной являются недопустимыми и вредными, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Наша партия последовательно выступает за необходимость вакцинации, за выработку коллективного иммунитета, чтобы спасти и защитить людей от коронавируса. Мы в ежедневном контакте и с правительством, и с Министерством здравоохранения. Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет. Более того, идет системная работа по повышению доступности вакцинации и удобству ее получения для граждан", — отметил секретарь генсовета партии и подчеркнул, что пандемия не время для распространения слухов.

"За слова нужно отвечать, тем более на ответственных публичных позициях, таких как депутат Государственной думы", — заключил Турчак.

Турчак подчеркнул, что в условиях распространения штамма коронавируса "омикрон" все силы необходимо сосредоточить на главной задаче — помощи людям, особенно пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям.


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По материалам: uposters.ru

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