Умер Михаил Зеленский: причина смерти, последние новости, что говорят СМИ
Сегодня, 06:20
11 января в 23 часа по московскому времени пришла страшная новость, что на 46 году жизни умер Михаил Зеленский, который являлся известным телеведущем канала Россия-Культура. Поклонники журналиста шокированы данным известием и не понимают, как еще молодой мужчина мог так внезапно уйти из жизни.
Последние новости о причине смерти
В новогодние праздники Михаил, вместе со своей третей супругой Милой Рубинчик, отправился на отдых в Доминиканскую республику. Молодые люди прекрасно проводили время и нежились под лучами теплого солнца. Все изменилось 11 января, когда известному телеведущему стало плохо.
Его незамедлительно отправили в клинику для установления причины ухудшения самочувствия. В течение нескольких часов врачи местной больницы боролись за жизнь Зеленского. Однако все реанимационные мероприятия оказались напрасными. Ближе к ночи телеведущий скончался, это стало настоящим ударом для его семьи. Доктора считают, что основная причина смерти Михаила Зеленского является инсульт, который случился совершенно неожиданно.
После нескольких часов представитель посольства Российской Федерации в Пунта-Кане подтвердил, что телеведущий канала Россия-1 скончался в Доминиканской Республике. Вячеслав Панков выразил свои соболезнования родным и близким Михаила, а также сообщил, что с их стороны будут приложены все усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки транспортировать тело в России для захоронения. Также он заявил, что постоянно находится на связи с родственниками Зеленского.
Мила Рубинчик не выходит на связь с общественностью, хотя является медийной личностью. Она является дипломированным психологом и ведет свой канал Прокрастинатор на Ютубе. После того как умер Михаил Зеленский, его вдова выключила все телефоны. Еще ее подписчики в социальных сетях заметили, что она удалила все последние снимки и посты.
Врачи прогнозировали инсульт 10 лет назад
В 2011 году Михаил принимал участие в телевизионном проекте, который назывался "Подари мне жизнь". Терапевт Татьяна Шаповалова провела полную диагностику состояния организма бывшего ведущего программы Прямой эфир, и было установлено, что он имеет огромные проблемы со здоровьем. Он это объясняла тем, что мужчина курил по 2 пачки сигарет в день, выпивал огромное количество кофейного напитка, а также не регулярно питался.
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Шаповалова предупредила его о том, что в крови содержится повышенный уровень гемоглобина, он вызван отсутствием достаточного кислорода из-за никотина. Врач предупреждала, что если не начать следить за здоровьем, то может быть высокий риск образования тромбов. В большинстве случаев они могут отрываться и попадать в сосуды головного мозга. Такая ситуация приводит к инсульту и смертельному исходу.
Поклонники о смерти телеведущего
Михаил Зеленский для многих являлся кумиром, так как на телеканале Россия вел популярные передачи. Поклонники пишут соболезнования родным, выражают искреннее эмоции в этом отношении. Некоторые не могут смириться с его кончиной, и не могут просто поверить, что их кумир так рано ушел из жизни. Они называют это событие самой страшной трагедией нового 2022 года.
По материалам: Клео