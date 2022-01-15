Умер Михаил Зеленский: причина смерти, последние новости, что говорят СМИ

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Врачи прогнозировали инсульт 10 лет назад

Поклонники о смерти телеведущего

11 января в 23 часа по московскому времени пришла страшная новость, что на 46 году жизни умер Михаил Зеленский, который являлся известным телеведущем канала Россия-Культура. Поклонники журналиста шокированы данным известием и не понимают, как еще молодой мужчина мог так внезапно уйти из жизни.В новогодние праздники Михаил, вместе со своей третей супругой Милой Рубинчик, отправился на отдых в Доминиканскую республику. Молодые люди прекрасно проводили время и нежились под лучами теплого солнца. Все изменилось 11 января, когда известному телеведущему стало плохо.Его незамедлительно отправили в клинику для установления причины ухудшения самочувствия. В течение нескольких часов врачи местной больницы боролись за жизнь Зеленского. Однако все реанимационные мероприятия оказались напрасными. Ближе к ночи телеведущий скончался, это стало настоящим ударом для его семьи. Доктора считают, что основная причина смерти Михаила Зеленского является инсульт, который случился совершенно неожиданно.После нескольких часов представитель посольства Российской Федерации в Пунта-Кане подтвердил, что телеведущий канала Россия-1 скончался в Доминиканской Республике. Вячеслав Панков выразил свои соболезнования родным и близким Михаила, а также сообщил, что с их стороны будут приложены все усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки транспортировать тело в России для захоронения. Также он заявил, что постоянно находится на связи с родственниками Зеленского.Мила Рубинчик не выходит на связь с общественностью, хотя является медийной личностью. Она является дипломированным психологом и ведет свой канал Прокрастинатор на Ютубе. После того как умер Михаил Зеленский, его вдова выключила все телефоны. Еще ее подписчики в социальных сетях заметили, что она удалила все последние снимки и посты.В 2011 году Михаил принимал участие в телевизионном проекте, который назывался "Подари мне жизнь". Терапевт Татьяна Шаповалова провела полную диагностику состояния организма бывшего ведущего программы Прямой эфир, и было установлено, что он имеет огромные проблемы со здоровьем. Он это объясняла тем, что мужчина курил по 2 пачки сигарет в день, выпивал огромное количество кофейного напитка, а также не регулярно питался.yandex_ad_1Шаповалова предупредила его о том, что в крови содержится повышенный уровень гемоглобина, он вызван отсутствием достаточного кислорода из-за никотина. Врач предупреждала, что если не начать следить за здоровьем, то может быть высокий риск образования тромбов. В большинстве случаев они могут отрываться и попадать в сосуды головного мозга. Такая ситуация приводит к инсульту и смертельному исходу.Михаил Зеленский для многих являлся кумиром, так как на телеканале Россия вел популярные передачи. Поклонники пишут соболезнования родным, выражают искреннее эмоции в этом отношении. Некоторые не могут смириться с его кончиной, и не могут просто поверить, что их кумир так рано ушел из жизни. Они называют это событие самой страшной трагедией нового 2022 года.