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В Арканзасе предложили привлечь технических специалистов выплатами в биткоине

В Арканзасе предложили привлечь технических специалистов выплатами в биткоине


Некоммерческая организация «Совет Северо-Западного Арканзаса» (Northwest Arkansas Council) выплатит работающим удаленно техническим специалистам, решившим переехать в регион, по $10 000 в биткоине. Об этом сообщает местное издание KNWA.


Помимо криптовалюты, каждому из них также подарят горный или прогулочный велосипед.


«Это расширенное предложение — велосипед и биткоин — не только отражает растущую тенденцию к использованию криптовалюты в качестве средства оплаты, но и способствует увеличению потока талантливых специалистов, что выгодно для работодателей, стартапов, городов, местных бизнесов и региона в целом», — заявил президент и генеральный директор Совета Нельсон Пикок.


В Совет входят руководители базирующихся в регионе компаний. В их числе Walmart, J.B. Hunt Transport Services и другие.


Организация запустила стимуляционную программу зимой 2020 года, однако только в 2022 году включила в предложение цифровое золото.


Инициативу финансирует благотворительный фонд Walton Family Foundation, сфокусированный на повышении качества образования и защите водных ресурсов. Структура создана основателями Walmart Хелен и Сэмом Уолтон. 


В рамках программы привлечения специалистов с Советом сотрудничает Центр передового блокчейн-опыта при Университете Арканзаса. Его сотрудники отвечают за техническую экспертизу и технологическую составляющую проекта. 


Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил о намерении предоставить бизнесу возможность использовать криптовалюты для оплаты государственных пошлин.


Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс намерен получить три первых зарплаты в биткоине после вступления в должность.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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