В Арканзасе предложили привлечь технических специалистов выплатами в биткоине

Некоммерческая организация «Совет Северо-Западного Арканзаса» (Northwest Arkansas Council) выплатит работающим удаленно техническим специалистам, решившим переехать в регион, по $10 000 в биткоине. Об этом сообщает местное издание KNWA.

Помимо криптовалюты, каждому из них также подарят горный или прогулочный велосипед.

«Это расширенное предложение — велосипед и биткоин — не только отражает растущую тенденцию к использованию криптовалюты в качестве средства оплаты, но и способствует увеличению потока талантливых специалистов, что выгодно для работодателей, стартапов, городов, местных бизнесов и региона в целом», — заявил президент и генеральный директор Совета Нельсон Пикок.

В Совет входят руководители базирующихся в регионе компаний. В их числе Walmart, J.B. Hunt Transport Services и другие.

Организация запустила стимуляционную программу зимой 2020 года, однако только в 2022 году включила в предложение цифровое золото.

Инициативу финансирует благотворительный фонд Walton Family Foundation, сфокусированный на повышении качества образования и защите водных ресурсов. Структура создана основателями Walmart Хелен и Сэмом Уолтон.

В рамках программы привлечения специалистов с Советом сотрудничает Центр передового блокчейн-опыта при Университете Арканзаса. Его сотрудники отвечают за техническую экспертизу и технологическую составляющую проекта.

Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил о намерении предоставить бизнесу возможность использовать криптовалюты для оплаты государственных пошлин.

Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс намерен получить три первых зарплаты в биткоине после вступления в должность.