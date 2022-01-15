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В Dying Light 2 не будет совместного кооператива для игроков на Xbox One и Xbox Series X | S

В Dying Light 2 не будет совместного кооператива для игроков на Xbox One и Xbox Series X | S


Про Dying Light 2 становится известно все больше деталей, и не все они приятные. Разработчики из студии Techland объявили, что на старте они не предложат в Dying Light 2 кроссплатформенный мультиплеер. При этом, его не смогут предложить даже в рамках одного семейства консолей.

Соответственно, игроки на Xbox One не смогут играть с игроками на Xbox Series X | S, а игроки на Playstation 4 не смогут играть с игроками на Playstation 5. Общего мультиплеера между разными платформами, естественно, тоже не будет.

Однако, как отметил ведущий геймдизайнер Тимон Смектала проекта Dying Light 2, в будущем можно ожидать кроссплатформенный мультиплеер в игре. Естественно, конкретных сроков выпуска такого обновления он не назвал.

Напомним, что игру Dying Light 2 можно будет полностью пройти в кооперативе до 4 игроков. При таком прохождении создатель игровой сессии будет считаться главным игроком, который принимает основные решения по сюжету. Ниже можно посмотреть на кооператив в Dying Light 2.


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По материалам: newxboxone

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