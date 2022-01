В Halo Infinite скоро стартует событие в стиле киберпанка — Cyber Showdown





В Halo Infinite новое игровое событие под названием Cyber Showdown начнется уже в следующий вторник — 18 января, о чем объявила студия 343 Industries, представив соответствующий тизер-трейлер. Продлится событие до 31 января. За этот период игроки смогут получить различные предметы в стиле киберпанка.

Всего боевой пропуск события Cyber Showdown в Halo Infinite будет иметь 10 уровней наград. Ниже можно видеть, что предложат игрокам разработчики за достижение различных уровней — это камуфляжи для брони, голографические эффекты для шлемов и прочая косметика.

С обновлением в рамках события в игре будут доступны дополнительные режимы: Attrition, One Flag, King of the Hill, CTF и Slayer.

Напомним, что 1 февраля должно в игру Halo Infinite вернуться событие Fracture Tenrai.