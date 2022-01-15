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В Италии случаи повторного инфицирования COVID-19 составляют 2,5% от общего числа заражений

В Италии случаи повторного инфицирования COVID-19 составляют 2,5% от общего числа заражений

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:24  Автор: Александр Тараканов



В Италии с 24 августа 2021 года по 12 января зарегистрировали 70 629 случаев повторного инфицирования COVID-19, что соответствует 2,5 процента от общего числа выявленных заражений. Об этом говорится в расширенном сообщении Высшего института здоровья (Iss) по итогам еженедельного мониторинга, пишет Adnkronos. 

В то же время отмечается, если 13 декабря повторные заражения составляли не более процента от общего числа заболевших, то с появлением омикрон-штамма, «способного больше дырявить иммунитет, чем дельта-штамм», их количество выросло. По предварительным оценкам, в настоящий момент на них уже приходится порядка 3,3 процента от общего числа регистрируемых в стране случаев заболеваний коронавирусом.


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Также сообщается, что в Италии на 100 тысяч населения 26,7 процента госпитализаций в отделения интенсивной терапии с COVID-19 приходится на невакцинированных. При этом число пациентов этих отделений среди прошедших курс иммунизации от коронавируса и сделавших бустерную прививку в 38 раз меньше и равно 0,7 процента. В сообщении института говорится и об увеличении числа случаев COVID-19 среди медицинских работников, которое за неделю выросло почти на две тысячи.

Согласно представленным данным Iss, полный курс антиковидной вакцинации с усиливающей (бустерной) прививкой защищает от тяжелых форм заболевания на 98 процентов, а от вероятности заразиться — на 68,8 процента.

По официальным данным, на 15 января в Италии число прошедших полный курс вакцинации составляет 46 833 582, что соответствует 86,71 процента населения старше 12 лет. Бустерную прививку сделали более 26,04 миллиона человек.



#здравоохранение #коронавирус #вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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