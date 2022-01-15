В магазине Halo Infinite начнут снижать цены, после критики со стороны игроков
Одна из проблем Halo Infinite, на которую активно жаловались игроки после выхода проекта, это высокие цены косметики во внутриигровом магазине. Студия 343 Industries прислушивается к игровому сообществу Halo, и на следующей неделе произойдет снижение цен. Об этом заявил Джерри Хук — главный дизайнер 343 Industries:
Мы внимательно следим за обсуждением магазина, наборов и цен с момента запуска. мы начнем вносить изменения в то, как мы упаковываем и оцениваем предметы в Halo Infinite — и все это начинается на следующей неделе.
Начиная со вторника работа магазина будет меняться от недели к неделе. Мы сосредоточены на снижении цен по всем направлениям, повышении ценности наших наборов, начале вынесения отдельных предметов за пределы наборов и многом другом.
Мы будем пробовать что-то новое до конца сезона, чтобы продолжать учиться и совершенствоваться в будущем. Пожалуйста, продолжайте оставлять отзывы во время этого процесса.
Напомним, в ближайшее время студия 343 Industries обещает выпустить обновление для Halo Infinite, которое исправляет режим Big Team Battle.