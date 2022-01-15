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В Moody’s раскритиковали покупки биткоина правительством Сальвадора

В Moody’s раскритиковали покупки биткоина правительством Сальвадора


Операции правительства Сальвадора с биткоином способствуют ослаблению и без того низкого кредитного рейтинга страны и свидетельствуют о растущей вероятности дефолта. Об этом заявил аналитик агентства Moody’s Хайме Реуше в интервью Bloomberg. 


По его словам, тот факт, что правительство держит часть активов в первой криптовалюте, «определенно добавляет портфелю рисков». Он подчеркнул, что операции с цифровыми активами создают угрозу, особенно для государства, которое «в прошлом испытывало трудности с ликвидностью».


На балансе биткоин-фонда Сальвадора находится 1241 BTC. Реуше подчеркнул, что объем инвестиций правительства не настолько велик, чтобы лишить его способности выполнять свои обязательства. Однако, по его мнению, вероятность такой угрозы вырастет, если президент Найиб Букеле не изменит курс монетарной политики.


«Если он [объем фонда] станет намного выше, это будет представлять еще больший риск для платежеспособности и фискального профиля эмитента», — заявил Реуше.


В Moody’s также отметили, что высокая доходность (более 35%) биткоин-облигаций, выпущенных в ноябре прошлого года, закрыла правительству доступ к зарубежным рынкам, а отсутствие соглашения с Международным валютным фондом увеличивает риск дефолта в стране. 


В августе 2021 года Moody’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Сальвадора в иностранной валюте до инвестиционного уровня Caa1 с «негативным» прогнозом.


Напомним, 7 сентября 2021 года в Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина официальным средством платежа наряду с долларом США.


В том же месяце правительство страны приобрело 700 BTC через специально созданный фонд. 


В октябре власти нарастили резервы в первой криптовалюте еще на 420 BTC, а в следующем месяце приобрели дополнительные 100 BTC.


В декабре Сальвадор приобрел 21 BTC. По словам президента Букеле, страна инвестировала в биткоин, чтобы отпраздновать «последний 21 день 21 года 21 века».

# Экономика

По материалам: ForkLog

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