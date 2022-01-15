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В Москве стартовал прием заявок на конкурс мастеров производственного обучения

В Москве стартовал прием заявок на конкурс мастеров производственного обучения

В Москве стартовал прием заявок на ежегодный конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Мастер производственного обучения», сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 21 января, а сами соревнования пройдут с 1 по 6 февраля. 

К участию в конкурсе приглашаются мастера производственного обучения московских образовательных организаций в возрасте от 18 до 35 лет.  В этом году в них примут участие преподаватели, которые имеют отношение к сфере строительства. Это самое обширное направление экономики, где могут померяться силами представители самых разных профессий – от дизайнеров до укладчиков напольных покрытий.  

«Система профессионального образования в Москве находится на высочайшем уровне во многом благодаря тому, что преподаватели колледжей все время совершенствуют свои навыки, находятся в процессе непрерывного творческого поиска, изучают тенденции рынка труда и оттачивают свое мастерство. Чтобы иметь авторитет у студентов, нужно быть профессионалом высочайшего уровня и уметь делиться своими знаниями. Это и продемонстрируют участники нашего конкурса», – отметила директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова.

Каждый год лучших мастеров чествуют на церемонии награждения в Мэрии Москвы. Это событие традиционно посвящается Дню города. Победителей и призеров конкурса награждают дипломами оргкомитета конкурса и знаками «Московский мастер» и вручают денежные сертификаты от Правительства Москвы. Победитель конкурса получает 300 тысяч рублей, а призеры – 200 и 150 тысяч рублей за 1-е и 3-е места. 

Городской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» – это ежегодный конкурс, который проводится с 1998 года для изучения и распространения лучших практик подготовки специалистов и внедрения инновационного опыта работы мастеров производственного обучения. Он направлен на выявление и поддержку талантливых мастеров производственного обучения колледжей, а также на повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей. Соревнования проводятся при поддержке Правительства Москвы, Московской федерации профсоюзов и Московской конфедерации промышленников и предпринимателей с целью повышения престижа высококвалифицированного труда.

# Общество

По материалам: edu.ru

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