Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Польше признали борьбу с российским газом капризной и затратной

В Польше признали борьбу с российским газом капризной и затратной

Польше оказалась перед угрозой серьезных финансовых потерь из-за "капризных" попыток отказаться от российского газа. Ей также грозит приостановка транзита, пишет издание Mysl Polska.

Газопровод "Ямал — Европа" недавно перешел в реверсный режим и начал поставлять газ из ФРГ в Польшу. Этот объект — единственная крупная инвестиция РФ в страну, поскольку остальных инвесторов "успешно выгнали", не решив тем самым проблему энергозависимости.

Чтобы хотя бы на бумаге отказаться от российского газа, поляки придумали виртуальный реверс. Часть топлива, поставляющегося в Германию, фактически остается у транзитера, но формально оно пересекает несколько границ и считается уже немецким. Польский нефтегазовый концерн PGNiG в результате рапортовал о снижении доли импорта из РФ.

"Можно было вручить себе медаль, но это все равно сырье из России. Когда транзит остановился, эта схема тоже перестала работать", — резюмирует автор публикации и предсказывает, что в конечном итоге Польша может остаться наедине с бесполезным газопроводом и расходами на его обслуживание.

Как сообщал Ruposters, ранее польский колумнист в статье для того же издания раскрыл "дьявольский" антироссийский план США.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

IO Interactive может стать частью Xbox — об этом размышляют инсайдеры
IO Interactive может стать частью Xbox — об этом размышляют инсайдеры
Разработчики The Anacrusis прокомментировали проблемы на Xbox Series X
Разработчики The Anacrusis прокомментировали проблемы на Xbox Series X
Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
В Польше признали борьбу с российским газом капризной и затратной
В Польше признали борьбу с российским газом капризной и затратной
В Арканзасе предложили привлечь технических специалистов выплатами в биткоине
В Арканзасе предложили привлечь технических специалистов выплатами в
«Продал все битки и купил TON»: в новом клипе Моргенштерн упомянул проект The Open Network
«Продал все битки и купил TON»: в новом клипе Моргенштерн упомянул
Турчак заверил, что вакцинация от коронавируса останется бесплатной для всех
Турчак заверил, что вакцинация от коронавируса останется бесплатной
Могут ли от бенгальских огней загореться волосы и как себя обезопасить
Могут ли от бенгальских огней загореться волосы и как себя обезопасить
Ольга Бузова рассказала о подставе Клавы Коки
Ольга Бузова рассказала о подставе Клавы Коки
Алексей Кортнев рассказал о своих изменах
Алексей Кортнев рассказал о своих изменах
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 15 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 15 января 2022 года
На Марсе был обнаружен летающий объект неизвестного происхождения
На Марсе был обнаружен летающий объект неизвестного происхождения

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева поссорилась с дочерью
Лера Кудрявцева поссорилась с дочерью
CertiK оценил объем похищенных в 2021 году из экосистемы DeFi средств в $1,3 млрд
CertiK оценил объем похищенных в 2021 году из экосистемы DeFi средств
Visa заявила о готовности малых предприятий интегрировать криптоплатежи
Visa заявила о готовности малых предприятий интегрировать
Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались после 16 лет совместной жизни
Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались после 16 лет совместной жизни
Лариса Долина поделилась фото со знаменитой сестрой в цыганских нарядах
Лариса Долина поделилась фото со знаменитой сестрой в цыганских

Еще по теме

Польша резко сократила поставки российского газа
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
Польша отказалась от российского газа ради США
Польша повысит тариф на транзит российского газа