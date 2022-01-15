В Польше признали борьбу с российским газом капризной и затратной

Вадим Карасев

Польше оказалась перед угрозой серьезных финансовых потерь из-за "капризных" попыток отказаться от российского газа. Ей также грозит приостановка транзита, пишет издание Mysl Polska.



Газопровод "Ямал — Европа" недавно перешел в реверсный режим и начал поставлять газ из ФРГ в Польшу. Этот объект — единственная крупная инвестиция РФ в страну, поскольку остальных инвесторов "успешно выгнали", не решив тем самым проблему энергозависимости.

Чтобы хотя бы на бумаге отказаться от российского газа, поляки придумали виртуальный реверс. Часть топлива, поставляющегося в Германию, фактически остается у транзитера, но формально оно пересекает несколько границ и считается уже немецким. Польский нефтегазовый концерн PGNiG в результате рапортовал о снижении доли импорта из РФ.

"Можно было вручить себе медаль, но это все равно сырье из России. Когда транзит остановился, эта схема тоже перестала работать", — резюмирует автор публикации и предсказывает, что в конечном итоге Польша может остаться наедине с бесполезным газопроводом и расходами на его обслуживание.

Как сообщал Ruposters, ранее польский колумнист в статье для того же издания раскрыл "дьявольский" антироссийский план США.