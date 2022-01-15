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В регионах продолжается строительство новых школ по нацпроекту «Образование»

В регионах продолжается строительство новых школ по нацпроекту «Образование»

С января текущего года Кондровская средняя общеобразовательная школа № 1 Дзержинского района Калужской области приняла первых учеников. Строительство школы на тысячу мест по нацпроекту «Образование» завершилось в 2021 году, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Теперь в распоряжении учителей и учеников специализированные кабинеты для уроков технологии (слесарная, столярная, швейная мастерские, кулинарная студия), информатики, черчения и изо, музыки, физики, биологии и химии. Для проведения занятий с учащимися начальных классов во внеурочное время предусмотрена игровая комната. Сформирован просторный информационно-библиотечный центр, также выделены зона для самостоятельной работы, оборудованная компьютерами, и зона для проведения лекториев.

В городе Абакане (Республика Хакасия) идёт строительство новой школы на 250 мест по национальному проекту «Образование». Здание планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года, а уже 1 сентября 2023 года школа примет учеников. В ней будут функционировать три блока, их общая площадь превысит 6 тыс. кв. метров. В блоке «А» разместится столовая, а в блоке «Б» – современный спортзал. Блок «В» будет в основном предназначен для обучения в классах.

Школу на тысячу мест возведут и в другом микрорайоне Абакана – Арбан.

В Центральном районе Новокузнецка (Кемеровская область) построят новую школу с современным спортивным блоком и бассейном. Школа будет состоять из двух зданий общей площадью 15,7 тыс. кв. м. В первом корпусе разместятся учебный блок для 1225 учащихся, два спортзала, пищеблок, столовая, медицинский блок и библиотека, во втором – спортблок с бассейном. Здания соединит теплый переход на уровне второго этажа.

Возводить учебный блок начнут уже в этом году, а завершить строительно-монтажные работы планируется в 2023 году.

В 2022 году также в селе Учкекен (Карачаево-Черкесия) начнётся строительство новой школы на 960 мест по нацпроекту «Образование». Четыре спортзала и четыре открытых спортплощадки школ, расположенных в сельской местности, будут капитально отремонтированы.

Национальный проект «Образование» направлен на достижение национальной цели Российской Федерации, определенной Президентом России Владимиром Путиным, – обеспечение возможности самореализации и развития талантов.

В рамках национального проекта «Образование» с 2019 года введено в эксплуатацию 302 школы общей мощностью 194,8 тыс. мест. В 2021 году введено 89 школ общей мощностью более 53 тыс. мест.

# Общество

По материалам: edu.ru

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