В России хотят запретить рекламу заменителей грудного молока

00:57 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 685240-7

Парламентарии предлагают запретить рекламу заменителей женского молока и проведение мероприятий по продвижению таких смесей. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 18 января, согласно предварительному плану работы палаты.

Документ разработан группой депутатов и сенаторов. Они отметили, что грудное молоко является идеальным видом питания для младенцев, обеспечивающим их оптимальное развитие. Но, по данным учёных, полностью на естественном вскармливании находятся лишь 51,6 процента детей в родильных домах. 49,3 процента сразу после рождения получали докорм смесями, а 3,7 процента с рождения питались искусственной смесью.

По мнению парламентариев, немаловажным фактором, побуждающим матерей отказываться от грудного вскармливания в пользу искусственного, является реклама заменителей женского молока.





Читайте также:

• Рекламу заменителей женского молока предлагают запретить • Врач объяснила, почему искусственные смеси не могут заменить грудное молоко

Законопроект предлагает ввести запрет на рекламу молочных смесей для детей до 12 месяцев. Речь идёт о распространении информации о них любым способом и в любой форме, в том числе с помощью демонстрации товара, продаж ниже себестоимости и в виде бонуса при покупке других товаров. Законопроект получил положительный отзыв правительства в августе 2021 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

#дети #продукты

1473