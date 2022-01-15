Вестник институционала: NEAR Protocol привлек $150 млн, а оценка OpenSea достигла $13 млрд

Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.

NFT-маркетплейс OpenSea привлек $300 млн при оценке в $13 млрд

Платформа невзаимозаменяемых токенов (NFT) OpenSea закрыла раунд финансирования Серии С на сумму $300 млн. Его оценка достигла $13,3 млрд.

Инвестраунд возглавили Paradigm и Coatue.

Привлеченные средства направят на повышение качества обслуживания клиентов, наем сотрудников, разработку продуктов и развитие сообщества.

Глава OpenSea Дэвин Финзер анонсировал запуск грантовой программы поддержки разработчиков и авторов контента для популяризации NFT-экосистемы.

Токен NEAR Protocol обновил максимум на фоне инвестраунда в размере $150 млн

Нативный токен NEAR Protocol (NEAR) обновил исторический максимум на отметке выше $19,7 на фоне анонса командой проекта нового раунда финансирования в размере $150 млн.

Его возглавил венчурный фонд Three Arrows Capital при участии Andreessen Horowitz, Alameda Research, Dragonfly Capital и других инвесторов.

Команда NEAR использует полученные средства для ускорения массового внедрения Web 3.0 за счет финансирования экосистемы. Инвестиции также направят на развитие региональных хабов и маркетинговые усилия.

Figment привлек $110 млн при оценке в $1,4 млрд

Поставщик инфраструктурных блокчейн-решений Figment привлек $110 млн в рамках раунда финансирования Серии С. Инвесторы оценили фирму в $1,4 млрд.

Раунд возглавила частная инвестиционная компания Thoma Bravo при участии Counterpoint Global Morgan Stanley, ParaFi Capital, Avon Ventures, Binance, Bitstamp и других.

На привлеченные средства Figment добавит поддержку стейкинга среди большего числа PoS-блокчейнов и наймет дополнительных разработчиков.

Figment зарабатывает около $10 млн в месяц и поддерживает более 50 блокчейнов, включая Ethereum 2.0, Solana, Polkadot, NEAR и Avalanche.

Криптостартап Zero Hash привлек $105 млн

Провайдер B2B-услуг на криптовалютном рынке Zero Hash закрыл раунд финансирования Серии В на сумму $105 млн.

Его возглавили NYCA Partners, Bain Capital и Point72 Ventures миллиардера Стивена Коэна.

Привлеченные средства Zero Hash направит на маркетинг, разработку и расширение команды для соблюдения нормативных требований.

Фирма также планирует удвоить количество поддерживаемых активов до более чем 80 к концу 2022 года.

Zero Hash позволяет любой платформе интегрировать торговлю, хранение, стейкинг цифровых активов и DeFi в собственные решения. Компания берет на себя бэкенд и регуляторные вопросы.

Швейцарский криптобанк Sygnum привлек $90 млн

Швейцарский регулируемый криптовалютный банк Sygnum закрыл раунд финансирования Серии В на сумму $90 млн. Оценка компании достигла примерно $800 млн.

Инвестиционный раунд возглавила гонконгская финансовая компания Sun Hung Kai & Co. при участии Animoca Brands, WeMade, SBI Holdings, Meta Investments и других.

Привлеченные средства направят на разработку продуктов доходного фермерства и стейкинга, решений по управлению активами с доступом к DeFi и создание новых коммерческих отношений с ведущими блокчейн-экосистемами.

В 2021 году совокупный валовый доход Sygnum увеличился в десять раз, активы под управлением выросли до более чем $2 млрд. Клиентская база криптобанка приблизилась к 1000 организаций.

Кроссчейн-протокол Multichain привлек $60 млн от Binance Labs, Circle Ventures и Tron Foundation

Binance Labs возглавила раунд финансирования кроссчейн-протокола Multichain (ранее Anyswap), который привлек $60 млн инвестиций. Оценка проекта достигла $1,2 млрд.

В раунде также участвовали Sequoia China, IDG Capital, Three Arrows Capital, DeFiance Capital, Circle Ventures, Tron Foundation, Hypersphere Ventures, Primitive Ventures, Magic Ventures и HashKey.

Multichain предоставляет инфраструктурные решения для 25 популярных блокчейн-экосистем, включая Ethereum, Fantom, Binance Smart Chain, Avalanche, Moonriver, Arbitrum, Polygon и Harmony.

Проект децентрализованного рендеринга Render Network привлек $30 млн

Стартап Render Network, предоставляющий инструменты 3D-рендеринга для проектов NFT и метавселенных, привлек $30 млн.

Раунд финансирования возглавила Multicoin Capital. Другими участниками стали Alameda Ventures, Sfermion и Solana Foundation, а также бизнес-ангелы Винни Лингхем и Билл Ли.

Рендеринг — это процесс визуализации в компьютерной графике. Децентрализованная сеть Render Network дает возможность делать это удаленно, покупая за токены RNDR вычислительные мощности. Их предоставляют другие пользователи, у которых графические процессоры в данный момент простаивают.

Такой подход позволяет независимым цифровым художникам и небольшим студиям получить доступ к значительной вычислительной мощности без затрат на оборудование.

DeBank привлек $25 млн при оценке в $200 млн

Sequoia Capital China возглавила раунд финансирования DeBank в размере $25 млн. Оценка аналитического сервиса достигла $200 млн.

В раунде участвовали Dragonfly, Hash Global, Youbi и другие бизнес-ангелы. Стратегические инвестиции предоставили Coinbase Venture, Crypto.com, Circle и Ledger.

Сервис не раскрыл, на что направит привлеченные средства.

DeBank основан в 2019 году и поддерживает сотни DeFi-протоколов в сетях Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon и других.

Платформа 3D-аватаров Ready Player Me привлекла $13 млн

Стартап Wolf3D, стоящий за платформой Ready Player Me для создания единых аватаров для различных виртуальных пространств, привлек $13 млн.

Раунд возглавила компания Taavet+Sten соучредителей Wise и Teleport. В числе участников: Konvoy Ventures, Nordic Ninja, Samsung Next Ventures, Tiny VC, соучредитель GitHub Том Престон-Вернер и другие.

Wolf3D направит финансирование на расширение глобального роста.

В компании насчитывают более 900 виртуальных миров, которые используют ее решение.

Binance Labs инвестировала $12 млн в платформу WOO Network

Проект WOO Network привлек $12 млн инвестиций от венчурного подразделения Binance в рамках раунда финансирования Серии А+.

WOO Network представляет собой платформу ликвидности, соединяющую пользователей с биржами, кошельками, DeFi-сервисами и другими проектами.

В ее экосистему входят централизованная торговая платформа WOO X, децентрализованный обменник WOOFi, а также решение для институциональных клиентов WOO Trade.

Платформа также взаимодействует с dYdX, Matcha, ParaSwap, 1inch, DODO и еще несколькими десятками других проектов.

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