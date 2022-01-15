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Вино с «неправильными» этикетками допустят на прилавки

Вино с «неправильными» этикетками допустят на прилавки

14:05  Автор: Дмитрий Литвинов



Алкогольная продукция на огромную сумму ждёт своей участи на складах торговых сетей — из-за неправильного наименования на этикетках её могут конфисковать. Решение вопроса нашли в Минсельхозе, разрешив наклеивать на бутылки дополнительные стикеры, о чём 10 января появилось разъяснение на сайте ведомства.

Минсельхоз опубликовал сообщение для производителей, продавцов и импортёров винодельческой продукции в связи со вступлением в силу изменений в закон в части классификации вин.

Ведомство пояснило, что винодельческая продукция, декларации о соответствии на которую оформлены до 2 июля 2021 года и впоследствии переоформлены по требованиям Минфина, не является фальсификатом и не будет изъята из обращения.

Из-за старых этикеток на складах скопилось вина на 15 миллиардов рублей


Компании, реализующие такую продукцию, могут нанести на потребительскую тару дополнительную наклейку с уточняющей информацией, соответствующей принятой классификации вин, поскольку это не противоречит действующим требованиям технических регламентов и национального законодательства в отношении винодельческой продукции.

По данным импортёров и торговых сетей, общий объём продукции, подлежащей дополнительной маркировке, оценивается в 15 миллиардов рублей, рассказали «Парламентской газете» в Союзе виноградарей и виноделов России. Там пояснили, что все эти бутылки являются легальными, то есть имеют необходимые документы о качестве продукции, производители заплатили необходимые акцизы.

Сливовому вину придётся подыскать новое название


«Закон о виноделии предписал использовать определённые названия: вместо «вино столовое» нужно писать просто «вино», фруктовые вина следует называть «продукцией плодовой алкогольной», а винные напитки — «виноградосодержащими, — сказал президент Союза Леонид Попович. — Людям не нужно волноваться: если продукция находится на прилавке, значит, её можно употреблять. Возникший вопрос — бюрократическая формальность, чтобы торговые сети не нарвались на запрет на продажу или конфискацию».



#алкоголь #маркировка #торговля


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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