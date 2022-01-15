Вирусолог рассказал о главных отличиях омикрон-штамма

Вадим Карасев

Омикрон-штамм коронавируса в отличие от более ранних мутаций SARS-CoV-2 вызывает COVID-19 в более легкой форме и гораздо реже приводит к смерти пациентов, рассказал в эфире "Радио России" профессор Университета Джорджа Вашингтона ученый-вирусолог Константин Чумаков.

Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, и смертность значительно снизилась. В то время, как раньше, примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%.

По словам специалиста, вирус изменился и сегодня им чаще заражаются молодые люди, а болезнь протекает у них мягко. "Раньше старые варианты детей практически не трогали. Молодые люди переносили это, не замечая, на ногах. Сейчас люди молодые и среднего возраста болеют гораздо больше по сравнению с пожилыми", - сказал Чумаков.

Омикрон-штамм поражает в основном верхние дыхательные пути и не прогрессирует в воспаление легких, как это происходило с ранними вариантами вируса, объясняет вирусолог. Основными признаками "омикрон-ковида" он назвал головную боль, насморк, кашель и раздражение в носу, при этом пациенты чаще всего не теряют обоняние, а болезнь длится от 1 до 5 дней. В то же время специалист напомнил о том, что некоторые люди, заразившиеся "омикроном", попадают в больницы и умирают.

Крайне высокую заразность новой мутации коронавируса Чумаков считает "хорошей новостью", так как снизилась его летальность и патогенность.

"Поскольку он так хорошо распространяется, даже среди привитых и переболевших, то общее количество случаев огромно. То есть в пять-шесть раз больше, чем это было на пике самой большой предыдущей волны. И в результате наполнение госпиталей примерно такое же", - сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что заболеваемость "омикрон-ковидом" быстро идет на спад, как это, например, было в Южной Африке, где впервые обнаружили новый штамм. На сегодняшний день подобную картину можно наблюдать в Европе и США, добавил Чумаков.

Как писал Ruposters, ранее ученые выявили ускоренное в 70 раз поражение бронхов омикрон-штаммом по сравнению с "дельтой".