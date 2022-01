Виталик Бутерин спросил подписчиков об альтернативе Ethereum

Основатель Ethereum Виталик Бутерин провел опрос в своем Twitter, в котором спросил о самой популярной валюте 2035 года за исключением второй по капитализации криптовалюты.

«Вы просыпаетесь в 2035 году, и 80% транзакций и сбережений в мире осуществляются в одной валюте, и это не ETH. Какая, по-вашему, это будет валюта?», — написал он.

Poll for Ethereum community. You wake up in 2035, and 80% of all transactions + savings in the world are in one currency that is not ETH. Which would you prefer it to be?