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Виталик Бутерин спросил подписчиков об альтернативе Ethereum

Виталик Бутерин спросил подписчиков об альтернативе Ethereum


Основатель Ethereum Виталик Бутерин провел опрос в своем Twitter, в котором спросил о самой популярной валюте 2035 года за исключением второй по капитализации криптовалюты.


«Вы просыпаетесь в 2035 году, и 80% транзакций и сбережений в мире осуществляются в одной валюте, и это не ETH. Какая, по-вашему, это будет валюта?», — написал он.




В опросе поучаствовали более 600 тысяч человек.


Победителем в голосовании оказалась Cardano (42%), ближе всего к лидеру был биткоин (38,4%). Solana набрала 13,1%, а доллар США — 6,5%.


Во втором опросе более 358 тысяч участников выбрали победителем TRON (51,3%). За ним в голосовании расположились Binance Coin (22,8%), NEO (21,8%) и цифровой юань (4,1%).




В январе аналитики Bank of America предсказали Solana статус Visa в мире цифровых активов. В ноябре 2021 года глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид отметил шансы актива стать следующим Ethereum или биткоином.


Специалисты из CoinGecko подсчитали, что инвестиции в Solana стали самыми прибыльными в 2021 году среди топ-30 монет.


Напомним, содиректор по инвестициям Pantera Capital Джои Круг заявил, что через 10–20 лет вплоть до 50% всех транзакций в той или иной форме будут совершаться посредством Ethereum.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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