Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вячеслав Зайцев намерен навести порядок в своем Доме моды

Вячеслав Зайцев намерен навести порядок в своем Доме моды
Модельер Вячеслав Зайцев заявил, что не намерен терпеть сделки за свой спиной. СМИ активно пишут о том, что Вячеслав Зайцев болен и не может передвигаться без посторонней помощи. Но недавно кутюрье прошел курс реабилитации и вернулся к руководству своего Дома моды. Об этом журналистам рассказал сам 83-летний Вячеслав Михайлович. Еще осенью он впервые за долгое время появился на телевидении и обещал преобразования в любимом Доме моды. И вот слова мэтра начинают воплощаться в жизнь. Прежде всего, он займется созданием новой коллекции, а затем приведет в порядок здание Дома моды в центре Москвы. «Сейчас активно работаю над сменой руководящего состава. В ближайших планах возвращение на работу уволенных сотрудников (речь идет о тех, кого уволили в 2020-м году), а также набор новых, молодых и талантливых. Я в поисках свежих идей, новых дизайнеров, которые в своем творчестве опираются на мой стиль», — пояснил Зайцев.
Вячеслав Зайцев Больше всего легенду моды возмущает то, что в его отсутствие стали продавать помещения здания. Этого он не допустить никак не может, поэтому собирается восстановить все то, что было утрачено. «Ни в коем случае не буду продавать по частям здание Дома моды, больше ни квадратного метра не отдам. Скажу еще вот что: впредь не позволю совершать сделки за моей спиной», — предупреждает Вячеслав Михайлович KP.RU. Кутюрье предостерег: сейчас он является владельцем контрольного пакета акций Дома моды, поэтому без его ведома не пройдет ни одна сделка. «Я полон сил и энергии, чтобы возродить былую славу моего детища», — сказал Зайцев. Напомним, Вячеслав Зайцев уже несколько лет страдает тяжелым недугом — болезнью Паркинсона. Из-за этого ему тяжело передвигаться, начались проблемы с речью. В 2020-2021 году здоровье подвело мэтра, но он внял советам специалистов и прошел курс лечения и реабилитации, после чего ему стало легче.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

День памяти святого Серафима Саровского: о чем молиться 15 января 2022 года
День памяти святого Серафима Саровского: о чем молиться 15 января
Вячеслав Зайцев намерен навести порядок в своем Доме моды
Вячеслав Зайцев намерен навести порядок в своем Доме моды
Алексей Кортнев признался, что его дочери появились при помощи ЭКО
Алексей Кортнев признался, что его дочери появились при помощи ЭКО
Похоже, скоро выйдет версия Apex Legends для Xbox Series X | S
Похоже, скоро выйдет версия Apex Legends для Xbox Series X | S
В магазине Halo Infinite начнут снижать цены, после критики со стороны игроков
В магазине Halo Infinite начнут снижать цены, после критики со
Тайна века: зачем советские конструкторы 50 лет назад изобрели УАЗ с двумя рулями?
Тайна века: зачем советские конструкторы 50 лет назад изобрели УАЗ с
Продажи Slime Rancher перевалили за 5 миллионов, вторая часть будет в Game Pass
Продажи Slime Rancher перевалили за 5 миллионов, вторая часть будет в
Собянин предупредил о резком всплеске заболеваемости COVID-19 в Москве
Собянин предупредил о резком всплеске заболеваемости COVID-19 в Москве
Как получить подарок от судьбы: энергетическая практика
Как получить подарок от судьбы: энергетическая практика
Григорий Лепс снялся с голым торсом в Италии
Григорий Лепс снялся с голым торсом в Италии
Анастасия Макеева рассказала о важности денег в отношениях
Анастасия Макеева рассказала о важности денег в отношениях
В Moody’s раскритиковали покупки биткоина правительством Сальвадора
В Moody’s раскритиковали покупки биткоина правительством Сальвадора

Топ на сегодня

8 Клиника «Медицина 24/7» вдвое снизила размер компенсации за ущерб, нанесенный своей деловой репутации
8 Клиника «Медицина 24/7» вдвое снизила размер компенсации за ущерб,
Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына
Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына
Бюджетные 5G смартфоны от Xiaomi
Бюджетные 5G смартфоны от Xiaomi
Хакеры взломали множество украинских правительственных сайтов
Хакеры взломали множество украинских правительственных сайтов
Суд обязал SEC раскрыть внутренние документы в рамках дела против Ripple
Суд обязал SEC раскрыть внутренние документы в рамках дела против

Еще по теме

Привет, Андрей - 12 выпуск, Вячеслав Зайцев (03.03.2018)
Тяжелобольной Слава Зайцев вышел в свет и заговорил о новой коллекции
Больной и немощный Вячеслав Зайцев появился на ТВ
Вячеслав Зайцев о своем состоянии: "Очень тяжелая болезнь, она все-таки прогрессирует"