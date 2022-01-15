Вячеслав Зайцев намерен навести порядок в своем Доме моды

Модельер Вячеслав Зайцев заявил, что не намерен терпеть сделки за свой спиной. СМИ активно пишут о том, что Вячеслав Зайцев болен и не может передвигаться без посторонней помощи. Но недавно кутюрье прошел курс реабилитации и вернулся к руководству своего Дома моды. Об этом журналистам рассказал сам 83-летний Вячеслав Михайлович. Еще осенью он впервые за долгое время появился на телевидении и обещал преобразования в любимом Доме моды. И вот слова мэтра начинают воплощаться в жизнь. Прежде всего, он займется созданием новой коллекции, а затем приведет в порядок здание Дома моды в центре Москвы. «Сейчас активно работаю над сменой руководящего состава. В ближайших планах возвращение на работу уволенных сотрудников (речь идет о тех, кого уволили в 2020-м году), а также набор новых, молодых и талантливых. Я в поисках свежих идей, новых дизайнеров, которые в своем творчестве опираются на мой стиль», — пояснил Зайцев.Вячеслав Зайцев Больше всего легенду моды возмущает то, что в его отсутствие стали продавать помещения здания. Этого он не допустить никак не может, поэтому собирается восстановить все то, что было утрачено. «Ни в коем случае не буду продавать по частям здание Дома моды, больше ни квадратного метра не отдам. Скажу еще вот что: впредь не позволю совершать сделки за моей спиной», — предупреждает Вячеслав Михайлович KP.RU. Кутюрье предостерег: сейчас он является владельцем контрольного пакета акций Дома моды, поэтому без его ведома не пройдет ни одна сделка. «Я полон сил и энергии, чтобы возродить былую славу моего детища», — сказал Зайцев. Напомним, Вячеслав Зайцев уже несколько лет страдает тяжелым недугом — болезнью Паркинсона. Из-за этого ему тяжело передвигаться, начались проблемы с речью. В 2020-2021 году здоровье подвело мэтра, но он внял советам специалистов и прошел курс лечения и реабилитации, после чего ему стало легче.