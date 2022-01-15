Власти Австралии отправили Джоковича в тюрьму

Вадим Карасев

Сербский теннисист Новак Джокович был возвращен властями Австралии в иммиграционную тюрьму после того, как иск о его депортации был передан в инстанцию более высокого уровня — в Федеральный суд Австралии, передает AP.

Слушание по его делу состоится 16 января — за день до начала турнира Большого шлема Australian Open, для участия в котором первая ракетка мира и прибыл в страну. Первый матч серба в рамках Australian Open намечен на 17 января, он должен встретиться с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Джокович прилетел в Мельбурн 5 января, но не смог попасть на территорию страны, так как не предоставил необходимые доказательства медицинского освобождения от вакцинации против COVID-19. Власти Австралии решили аннулировать визу спортсмена, его отправили в иммиграционный изолятор.



Защита теннисиста обжаловала это решение, аргументировав свою позицию тем, что он недавно перенес саму болезнь и вакцинация ему не нужна. 10 января суд первой инстанции решение по визе отменил, Джоковича отправили в отель на карантин, он приступил к тренировкам. 14 января визу теннисиста повторно аннулировали и вновь отправили его в изолятор.

