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Власти Рио-де-Жанейро планируют инвестировать часть резервов в криптовалюты

Власти Рио-де-Жанейро планируют инвестировать часть резервов в криптовалюты


Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс объявил, что префектура намерена конвертировать 1% денежных активов города в цифровые активы, сообщает O Globo.


Апдейт:

Первоначально издание сообщило, что речь идет о биткоине, но затем поменяло формулировку на более широкую.


Он представил план на онлайн-мероприятии Rio Innovation Week, обсуждая проблемы превращения бразильского мегаполиса в инновационный хаб с мэром Майами Фрэнсисом Суаресом.


"Мы намерены запустить проект Crypto Rio и инвестировать 1% казны в криптовалюты", — сказал Паэс.


Политик также отметил, что для привлечения инноваций власти предоставят налоговые льготы компаниям из технологического сектора в рамках инициативы Porto Maravilha по возрождению портовых районов города.


Суарес заявил, что сделав нечто подобное, Майами удалось переманить несколько компаний из Кремниевой долины.


"Мы создали цунами возможностей. Многие города в США повышали налоги, а мы снижали. Мы понимали, что можем оказаться в авангарде инноваций и пригласили их", — добавил он.


Чиновники из префектуры Рио-де-Жанейро рассказали изданию, что власти рассматривают возможность предоставления дополнительных льгот при уплате налогов в биткоине. Скидка может достигнуть 10%, сейчас они изучают правовую сторону вопроса.


Напомним, ранее Суарес также подтвердил, что "открыт для изучения" возможности инвестировать 1% бюджета Майами в цифровое золото.


В марте 2021 года он рассказал о желании сделать город центром биткоин-майнинга и создать хаб для добычи криптовалюты.


Планы по расширению использования цифрового золота в Майами также включали возможность выплаты заработной платы городским служащим в BTC.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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