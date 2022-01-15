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Заёмщикам, пострадавшим от ЧС, хотят дать отсрочку по платежам

Заёмщикам, пострадавшим от ЧС, хотят дать отсрочку по платежам

01:07  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 29964-8



У пострадавших от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий может появиться право на временное снижение или приостановку платежей по кредитам и займам без ухудшения кредитной истории. Такой законопроект депутатов Натальи Костенко и Ивана Демченко («Единая Россия») планируют рассмотреть в Госдуме в первом чтении в весеннюю сессию.

Летом 2021 года многие жители Сочи и Крыма из-за наводнения лишились единственного жилья и имущества и были вынуждены все свои средства направить на покупку предметов первой необходимости. В связи с этим, в июле Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать задолженность пострадавших. Но этих мер недостаточно, потому что они носят добровольный характер, отмечают авторы инициативы.

Поправками в закон о потребительском кредите предлагается разрешить изменение условий кредитных договоров, в случае если заёмщик является пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Принятие законопроекта позволит снизить долговую нагрузку граждан по кредитным, в том числе ипотечным, обязательствам на покупку жилья, утраченного в результате наводнений и иных стихийных бедствий, говорится в пояснении к документу.


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По действующему закону, получить отсрочку платежей по кредитам могут ипотечные заёмщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, связанной, в том числе со снижением уровня доходов. Кроме того, временный механизм кредитных каникул, который касался и ипотечных, и потребительских кредитов, действовал в связи с пандемией коронавируса в 2020 году. При этом большинство заёмщиков, воспользовавшихся реструктуризацией кредитов в связи с последствиями пандемии, вернулись к прежнему графику платежей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#банки #кредиты


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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