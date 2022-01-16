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20 меховых сумок, которые подойдут к любому зимнему образу

20 меховых сумок, которые подойдут к любому зимнему образу

Сумки из искусственного меха или овчины стали одним из главных аксессуаров сезона — найти их можно и в масс-маркете, и у люксовых брендов. Мягкие и пушистые сумки носят модные инфлюенсеры и знаменитости, например, с сумкой-"чебурашкой" на публике появлялись Джессика Альба и Дженнифер Лопес.

Хайповой коллаборацией сезона, за которой сейчас охотятся все модники, стала совместная коллекция Telfar (сумки этого бренда называли "биркин для миллениалов") и Ugg. Не успели ее завезти в КМ20, о чем с гордостью сообщила владелица концепт-стора Ольга Карпуть, как уже почти ничего не осталось. Но всегда можно присмотреться и к аналогам. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова выбрала 20 сумок, которые легко можно сочетать с любимой шубой или дубленкой.


Stand Studio — 13 800 руб.
Monki — 3 000 руб.
Arket — 6 900 руб.
Blumarine — 29 197 руб.
Telfar x Ugg — 26 800 руб.
Jacquemus — 60 457 руб.
Moschino — 40 107 руб. (цена со скидкой на farfetch.com)
9Novels — 12 300 руб.
Bottega Veneta — 250 290 руб.
Guess — 15 390 руб.
Prada — 180 000 руб.
Dries van Noten — 54 100 руб. (цена со скидкой в ЦУМе)


Zara — 1 599 руб.
Jimmy Choo — 65 574 руб.
H&M — 2 299 руб.
Labbra — 1 900 руб.
Reserved — 1 799 руб.
Pinko — 12 901 руб.
Themoirè — 20 021 руб.
Marni — 110 114 руб.
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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