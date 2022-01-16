20 меховых сумок, которые подойдут к любому зимнему образу
Сумки из искусственного меха или овчины стали одним из главных аксессуаров сезона — найти их можно и в масс-маркете, и у люксовых брендов. Мягкие и пушистые сумки носят модные инфлюенсеры и знаменитости, например, с сумкой-"чебурашкой" на публике появлялись Джессика Альба и Дженнифер Лопес.
Хайповой коллаборацией сезона, за которой сейчас охотятся все модники, стала совместная коллекция Telfar (сумки этого бренда называли "биркин для миллениалов") и Ugg. Не успели ее завезти в КМ20, о чем с гордостью сообщила владелица концепт-стора Ольга Карпуть, как уже почти ничего не осталось. Но всегда можно присмотреться и к аналогам. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова выбрала 20 сумок, которые легко можно сочетать с любимой шубой или дубленкой.