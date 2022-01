Алгоритмы заменят людей в популярных профессиях, TSMC увеличит производство чипов и другие новости из мира ИИ

Мы стремимся информировать читателей не только о событиях в биткоин-индустрии, но и рассказывать о том, что происходит в смежных технологических сферах — кибербезопасности, а теперь и в мире искусственного интеллекта (ИИ).

ForkLog собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

Московские врачи поставили свыше 3 млн предварительных диагнозов с помощью ИИ.

В 2022 году TSMC потратит $40-$44 млрд на расширение производственных мощностей для производства достаточного количества микрочипов.

СМИ: несколько американских спецслужб используют ИИ-инструменты для предотвращения второго «6 января».

Власти Калифорнии рассмотрят возможность запретить эксплуатацию автопилотных функций Tesla вне программы тестирования беспилотников.

Nvidia выпустила новый ИИ-инструмент, повышающий качество видеоигр.

Наиболее важные сделки из области ИИ за последнюю неделю.

В 2021 году врачи Москвы поставили более 3 млн предварительных диагнозов с помощью искусственного интеллекта.

Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) анализирует жалобы пациентов, а затем предлагает доктору выбрать один из трех наиболее вероятных диагнозов или указать другой. Также она помогает сформировать направления на дополнительную диагностику.

Власти Москвы заявили, что использование СППВР в 10 раз сокращает время оформления назначений и позволяет врачам сконцентрироваться на важных деталях в анамнезе пациентов.

В 2022 году тайваньский производитель полупроводников TSMC потратит $40–$44 млрд на увеличение производственных мощностей. До 2023 года компания планирует расширить капитальные расходы до $100 млрд.

Производитель намерен сократить глобальную нехватку чипов и удовлетворить растущий спрос на изготавливаемые по методу передовой литографии микросхемы для выполнения задач искусственного интеллекта и работы приложений на базе 5G.

По словам гендиректора TSMC Си Си Вэйя, «в следующие несколько лет» компания будет увеличивать выручку ежегодно на 15‒20%, что выше предыдущего прогноза в 10%. Норма прибыли вырастет минимум до 53%, добавил он.

В ближайшем будущем ИИ заменит специалистов-людей примерно в 30 распространенных профессиях. Об этом говорится в исследовании Шведского института оценки рынка труда и образовательной политики IFAU.

Согласно отчету, алгоритмы смогут выполнять большую часть работы почтальонов, сварщиков, кузнецов, пекарей, машинистов, розничных продавцов, кассиров, фотомоделей и бухгалтеров. Также ИИ, возможно, заменит некоторых врачей, включая рентгенологов, гинекологов и ортопедов.

По данным исследования, на сегодня из-за цифровизации в Швеции под угрозой находятся 53% рабочих мест, что составляет около 2,49 млн человек из общего числа трудящихся.

Ряд американских спецслужб применяют системы искусственного интеллекта для предотвращения второго «6 января».

По данным The Washington Post, несколько исследовательских групп разработали инструменты прогнозирования массовых забастовок, политических протестов и потенциальных государственных переворотов. Среди них:

алгоритм предсказания беспорядков CoupCast, который анализирует демократическую историю и «откат» государства, колебания экономики, сбои в работе транспорта, изменение погоды, роль лидера и другие показатели;

технология от некоммерческой организации ACLED для отслеживания и прогнозирования кризиса по всему миру;

система Ground Truth компании PeaceTech Lab для предсказания насилия на фоне различных политических событий, включая выборы.

Источники сообщили, что Минобороны, ЦРУ и Госдепартамент США используют ИИ для отслеживания беспорядков в других странах.

Ученые из французского исследовательского института IRISA создали систему на базе Raspberry Pi для обнаружения вредоносных программ путем сканирования электромагнитных волн ПК.

Разработчики подключили одноплатный компьютер к осциллографу Picoscope 6407 и датчику H-поля. Затем они запустили на Raspberry Pi сверточные нейросети, которые обучили на безопасных и вредоносных данных определять параметры потенциальной угрозы.

В результате систему натренировали выявлять аномалии в определенных электромагнитных волнах, которые излучают подвергаемые кибератакам компьютеры, с точностью до 99,82%.

По словам ученых, проект является исследовательским и не предназначен для коммерциализации.

Департамент автотранспорта Калифорнии изучит необходимость регулирования использования автопилота Full Self-Driving из-за «опасных» видео.

В ведомстве намерены пересмотреть свое решение о том, что бета-версия FSD «не подпадает под программу тестирования автономных транспортных средств, так как в салоне беспилотника не присутствует специально обученный водитель-испытатель».

Согласно письму регулятора, это произошло на фоне последних обновлений программного обеспечения, видеороликов с «опасным» использованием технологии, открытых расследований в отношении автопилота и мнений других экспертов в этой области.

В Департаменте планируют изучить функции FSD и их эксплуатацию в соответствии с законодательством и правилами тестирования беспилотников в Калифорнии.

Компания Nuro представила автономного робота-доставщика третьего поколения с внешней подушкой безопасности для пешеходов.

https://youtu.be/ytH4t8fsIzw

Устройство оснащено несколькими типами датчиков с обзором 360 градусов, включая обычные и тепловизионные камеры, радары и лидары. Робокурьер оборудован отсеками с регулируемой температурой и модульными вставками для транспортировки различных товаров. Также производитель увеличил багажный отсек беспилотника в два раза по сравнению с предыдущей версией.

Робот-доставщик может развивать скорость до 40 км/ч. В его переднюю часть интегрирована подушка безопасности, которая активируется при столкновении с другими участниками движения, включая пешеходов и велосипедистов.

Компания Google добавила перевод субтитров в режиме реального времени в сервис для видеоконференций Meet. Тестирование функции продлится несколько месяцев.

Автоматический перевод субтитров. Данные: Google.

Пока система может конвертировать только английский язык в испанский, французский, португальский и немецкий.

Функция «живых» субтитров доступна в версиях Google Workspace: Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching & Learning Upgrade, Education Plus.

Производитель видеоускорителей Nvidia представил технологию DLDSR на базе ИИ для повышения качества изображений в играх.

Сравнение качества изображения в нативном разрешении и при использовании технологии динамического разрешения Nvidia DSR и DLDSR. Данные: Nvidia.

Инструмент отрисовывает картинку в более высоком качестве, а затем масштабирует ее в соответствии с разрешением монитора. Он повышает детализацию, сглаживает края объектов и сокращает мерцание кадров. По данным компании, алгоритм превосходит существующую технологию динамического суперразрешения (DSR) примерно в два раза.

DLDSR задействует специализированные тензорные ядра и может работать только с видеокартами серии GeForce RTX, однако будет поддерживаться в большинстве игр.

Производитель косметики L’Oreal представил устройство на базе ИИ Coloright для помощи стилистам в подборе «идеального» оттенка волос. Оно уже тестируется в некоторых салонах Франции.

Сканер Coloright. Данные: L’Oreal.

Система анализирует волосы клиента и оценивает их длину, пористость и густоту, а также определяет процент седины. Затем она выводит индивидуальные рецепты с более чем 1500 оттенками и на основе пользовательского выбора смешивает базовые кремы, проявители и разбавители.

Компания планирует полномасштабный запуск Coloright на конец 2022 или начало 2023 года.

С 9 по 15 января 2022 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли более $859,3 млн. Приводим наиболее интересные сделки.

Shield собрала $15 млн на масштабирование аналитической платформы соблюдения нормативных требований.

Highspot получила $248 млн на поддержку инструментов для увеличения продаж.

Разработчики сервиса для транскрибирования медицинских разговоров DeepScribe привлекли $30 млн.

SeekOut получила $115 млн на расширение рекрутинговой платформы.

Placer.ai собрала $100 млн на улучшение сервиса для отслеживания и анализа посещаемости различных мест.

Second Nature привлекла $12,5 млн на поддержку ПО для обучения продавцов с помощью аватаров.

Создатели платформы для проведения концертов в виртуальной реальности AmazeVR получили $15 млн.

MOSTLY AI привлекла $25 млн на коммерциализацию синтетических данных.

PassiveLogic собрала $34 млн на запуск инструментов для моделирования цифровых двойников зданий.

StageZero получила $1,8 млн на увеличение задач по разметке данных в мобильных играх.

