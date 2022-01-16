Анастасия Волочкова призналась, как проводит ночи с возлюбленным

Балерина Анастасия Волочкова влюбилась в мужчину. Неожиданная встреча на программе «Давай поженимся!» стала для Анастасии Волочковой судьбоносной. Именно в студии ток-шоу она познакомилась с бизнесменом по имени Сергей, а спустя некоторое время увезла его на Мальдивы. В своем инстаграме экс-балерина поделилась подробностями отдыха с возлюбленным. «Такое отношение мужчины к женщине просто бесценно..🙏 Согласитесь.❤️ Это не померить никакими деньгами! Любить и быть любимой-это большое счастье!🙏 Когда есть тот, кто поистине дорожит тобой, а ты-им.🙏 Я всем желаю большого человеческого счастья! Мы с Серёжей тут в этом райском месте почти не спим🙈😂Анастасия Волочкова с новым возлюбленным Ну как можно просыпать такую красоту!🙏🌴 Сегодня легла в 12 ночи, проснулись в 2:00. Посидели на нашей террасе, поспали ещё🐣 (пару часиков😂). Я от Красоты проснулась в 5:30, пошла встречать рассвет.🙏 Сергей тоже пошёл за мной.🐣 И очень ласково подтвердил, что я зомби😂», — написала Волочкова. Добавим, известно, что Сергей занимается бизнесом. У него есть собственный банный комплекс в Подмосковье. Предприниматель был в браке более 20 лет и воспитал сына Кирилла.