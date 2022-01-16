Анна Ковальчук сваливалась с тяжелой болезнью

Актриса Анна Ковальчук рассказала о своем недуге. Артистка рассказала о том, насколько сложно ей дались съемки очередного сезона сериала «Тайны следствия». Во время работы звезда заразилась коронавирусом. Работа в период пандемии всегда связана с рисками. Вот и Анна Ковальчук не смогла избежать проблем со здоровьем: во время съемок «Тайн следствия» звезда серьезно заболела. «Начиная с меня, с коронавирусом свалилось 20 человек. Все болели очень серьезно. Ноябрьскую праздничную неделю я провела в больнице. Поэтому съемки растянулись. Да, трудно было, но мы за 21 год сталкивались с огромным количеством сложностей, сюда входят и две мои беременности. Так что это просто очередной этап. Не бывает же все гладко», — поделилась актриса.Анна Ковальчук Сейчас Ковальчук чувствует себя отлично и вовсю готовится к празднованию Нового года. В семье артистки давно сложились приятные традиции, без которых не может обойтись торжество. «Вечером 31 декабря едем к крестной Добрыни и там запускаем салюты. Сам Новый год встречаем дома. Обязательно готовлю оливье — только с колбасой, по советскому рецепту. Еще картошку с курицей в духовке — то, без чего не обходится ни один Новый год. Алкоголь не пьем, покупаем детское шампанское. Под бой курантов загадываем желания — пишем на бумажках, поджигаем, бросаем в бокал и выпиваем», — рассказала звезда. Сейчас в семье Анны царит полная идиллия, но были и свои сложные периоды. Так, артистка не могла найти общий язык со взрослеющей дочерью. Лишь со временем родственницы пошли на контакт друг с другом. «Был и негатив, я понимала, что это чужой человек. Помогла двоюродная сестра. Она очень воцерковленный человек, видит в людях только хорошее. Я ее спросила: «Ира, что мне делать? Она меня совсем не слышит. Мы не понимаем друг друга». Она ответила: «Ты ничего не сделаешь. Ты не научишь, ты не докажешь, не заставишь. Только посылать ребенку любовь, только молиться и благодарить ее». А у меня было за что поблагодарить Злату. Она скрасила мою жизнь своим приходом. Не представляю, как бы я жила, если бы ее не было. Я перестала что-либо делать, и Злата сама ко мне пришла. Так что только терпение и любовь, а больше ничего», — уверена артистка. В интервью для «Антенны-Телесемь» Ковальчук рассказала и о творческих планах. Актриса намерена и дальше играть в театре, сниматься в кино, а также она вовсю размышляет над изданием собственной книги.