Анна Седокова призналась, что сын не сразу принял ее нового мужа

Певица Анна Седокова поделилась проблемами личной жизни. Для Анны Седоковой было важно, чтобы Янис Тимма нашел общий язык с ее детьми. Этот процесс был трудным и длительным, но сейчас в семье царит идиллия. Анна Седокова и Янис Тимма вместе уже около двух лет. Периодически в отношениях пары возникают недопонимания, но пока влюбленным удается благополучно решать все проблемы. Янису в этой ситуации сложнее, ведь ему нужно поладить не только с любимой, но и с ее детьми. Так, четырехлетний Гектор не сразу принял нового ухажера мамы. «Скажу честно, не все было гладко в отношениях этих мужчин. Они прошли долгий путь к принятию и взаимоуважению. Никогда не говорила на эту тему. Но я категорически против мнения о том, что мужчина никогда не полюбит тебя с ребенком», — подчеркнула певица.Анна Седокова с мужем Напомним, что с самого начала роман Анны и Яниса был скандальным. Дело в том, что на момент знакомства с певицей баскетболист состоял в браке и воспитывал маленького сына. Конечно, Седокову тут же нарекли разлучницей. Певице не привыкать слышать негативные комментарии в свой адрес. С подобными выпадами она сталкивалась с юности, но никогда не изменяла себе в угоду окружающим. «Меня столько раз пытались унизить за мой выбор, но я никогда не оставалась там, где мне плохо. Никогда не терпела. Я строила свой мир и пыталась вдохновить других девочек идти вперед. Даже если в 21 год родственники говорят тебе, что ты никому не нужная разведенка с ребенком… Никто не знает, как тебе лучше, кроме тебя самой», — уверена артистка. Сейчас звезда чувствует себя абсолютно счастливой. Она много работает, но всегда находит время на семью. Анна и Янис не скрывают, что мечтают об общем ребенке, но пока не спешат с пополнением.