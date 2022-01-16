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Анна Седокова призналась, что сын не сразу принял ее нового мужа

Анна Седокова призналась, что сын не сразу принял ее нового мужа
Певица Анна Седокова поделилась проблемами личной жизни. Для Анны Седоковой было важно, чтобы Янис Тимма нашел общий язык с ее детьми. Этот процесс был трудным и длительным, но сейчас в семье царит идиллия. Анна Седокова и Янис Тимма вместе уже около двух лет. Периодически в отношениях пары возникают недопонимания, но пока влюбленным удается благополучно решать все проблемы. Янису в этой ситуации сложнее, ведь ему нужно поладить не только с любимой, но и с ее детьми. Так, четырехлетний Гектор не сразу принял нового ухажера мамы. «Скажу честно, не все было гладко в отношениях этих мужчин. Они прошли долгий путь к принятию и взаимоуважению. Никогда не говорила на эту тему. Но я категорически против мнения о том, что мужчина никогда не полюбит тебя с ребенком», — подчеркнула певица.
Анна Седокова с мужем Напомним, что с самого начала роман Анны и Яниса был скандальным. Дело в том, что на момент знакомства с певицей баскетболист состоял в браке и воспитывал маленького сына. Конечно, Седокову тут же нарекли разлучницей. Певице не привыкать слышать негативные комментарии в свой адрес. С подобными выпадами она сталкивалась с юности, но никогда не изменяла себе в угоду окружающим. «Меня столько раз пытались унизить за мой выбор, но я никогда не оставалась там, где мне плохо. Никогда не терпела. Я строила свой мир и пыталась вдохновить других девочек идти вперед. Даже если в 21 год родственники говорят тебе, что ты никому не нужная разведенка с ребенком… Никто не знает, как тебе лучше, кроме тебя самой», — уверена артистка. Сейчас звезда чувствует себя абсолютно счастливой. Она много работает, но всегда находит время на семью. Анна и Янис не скрывают, что мечтают об общем ребенке, но пока не спешат с пополнением.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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