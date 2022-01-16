Бесплатно на Xbox можно забрать Splosion Man по Games With Gold





Вчера стали доступны новые игры по программе Games With Gold. В российском регионе игроки получили доступ к двум проектам — Aground и Space Invaders: IG. Но можно забрать и дополнительную игру, на сей раз из бразильского региона.

В Бразилии игра Splosion Man предлагается в качестве одной из бесплатных игр по программе Games With Gold в январе. Ниже дана прямая ссылка на магазин Microsoft Store в Бразилии, откуда можно забрать игру по программе Games With Gold.

Splosion Man

Игроки управляют Человеком-взрывом, сбежавшим научным экспериментом, способным неоднократно взрывать себя, пока он пробирается через препятствия и ловушки, пытаясь покинуть вымышленную лабораторию, известную как Большая наука.

Перейти в Microsoft Store

Отметим, что игру Splosion Man ранее уже раздавали по Games With Gold в России, но это было более двух лет назад. Если тогда вы не забирали проект, сейчас самое время это сделать.

Splosion Man — игра, которая является полноценным эксклюзивом платформы Xbox 360 — она не выходила больше ни на одной из платформ. На Xbox One и Xbox Series X | S проект работает за счет обратной совместимости. Splosion Man представляет собой 2.5D экшен-платформер.