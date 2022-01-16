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Бесплатно на Xbox можно забрать Splosion Man по Games With Gold

Бесплатно на Xbox можно забрать Splosion Man по Games With Gold


Вчера стали доступны новые игры по программе Games With Gold. В российском регионе игроки получили доступ к двум проектам — Aground и Space Invaders: IG. Но можно забрать и дополнительную игру, на сей раз из бразильского региона.

В Бразилии игра Splosion Man предлагается в качестве одной из бесплатных игр по программе Games With Gold в январе. Ниже дана прямая ссылка на магазин Microsoft Store в Бразилии, откуда можно забрать игру по программе Games With Gold.

Splosion Man

Игроки управляют Человеком-взрывом, сбежавшим научным экспериментом, способным неоднократно взрывать себя, пока он пробирается через препятствия и ловушки, пытаясь покинуть вымышленную лабораторию, известную как Большая наука.
Перейти в Microsoft Store

Отметим, что игру Splosion Man ранее уже раздавали по Games With Gold в России, но это было более двух лет назад. Если тогда вы не забирали проект, сейчас самое время это сделать.

Splosion Man — игра, которая является полноценным эксклюзивом платформы Xbox 360 — она не выходила больше ни на одной из платформ. На Xbox One и Xbox Series X | S проект работает за счет обратной совместимости. Splosion Man представляет собой 2.5D экшен-платформер.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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