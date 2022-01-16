Bitfinex прекратит обслуживание резидентов канадской провинции Онтарио

В марте 2022 года криптовалютная биржа Bitfinex закроет учетные записи резидентов канадской провинции Онтарио. Возможности этих пользователей на платформе ограничены уже в январе, говорится в заявлении компании.

Bitfinex is making changes to the Services we provide to Ontario customers.



Please read the full announcement for more details on who is impacted: ⬇️https://t.co/ju3Y20R8Og — Bitfinex (@bitfinex) January 14, 2022

«Начиная с 1 марта 2022 года, клиенты из Онтарио потеряют доступ к каким-либо услугам. Пользователям с открытыми позициями на нашем рынке однорангового финансирования рекомендуется немедленно приступить к выводу средств из этих позиций», — сказано в уведомлении.

Согласно заявлению, биржа закроет аккаунты пользователей с нулевым балансом. Резиденты Онтарио также потеряют доступ к маржинальной торговле и рынкам кредитования. Вероятно, эти ограничения уже вступили в силу.

Всем клиентам, которых затронули изменения, рекомендовали вывести средства не позднее 1 марта 2022 года. Компания не назвала причину принятия подобного решения.

Ранее Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) запретила двум регулируемым криптовалютным биржам — Wealthsimple и Coinberry — работать со стейблкоином Tether (USDT).

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Напомним, в августе 2021 года OSC обвинила биржу OKEx в нарушении закона о ценных бумагах. Весной регулятор предъявил аналогичные претензии аффилированным с платформой KuCoin компаниям.

В июне Binance объявила, что больше не может продолжать обслуживание пользователей из Онтарио.