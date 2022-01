Bitfinex прекратит обслуживание резидентов канадской провинции Онтарио

В марте 2022 года криптовалютная биржа Bitfinex закроет учетные записи резидентов канадской провинции Онтарио. Возможности этих пользователей на платформе ограничены уже в январе, говорится в заявлении компании.

Bitfinex is making changes to the Services we provide to Ontario customers.



