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Битва домашних питомцев: собака Дженнифер Энистон против собаки Джастина Теру

Битва домашних питомцев: собака Дженнифер Энистон против собаки Джастина Теру

В центре внимания — питомцы экс-супругов Дженнифер Энистон и Джастина Теру.

Собаки Энистон (а их у актрисы три) появляются в ее инстаграме не так часто, но фолловеры актрисы обожают подобные снимки и не скупятся на лайки. Один из любимчиков публики — метис шнауцера Клайд, который и стал героем сегодняшней дружеской "битвы". А вот Теру регулярно постит снимки с питбулем Кумой — собакой, которую он взял из приюта. Более того, Кума практически всегда сопровождает актера.

Я всюду беру ее с собой. Если кто-то говорит мне, что я не могу ее привести с собой, я извиняюсь и просто ухожу с мероприятия,

— рассказал как-то Теру.


Дженнифер Энистон со своим питомцем Клайдом



Джастин Теру со своим питомцем Кумой


Собака Дженнифер Энистон или собака Джастина Теру — кто покорил ваше сердце?


Меня покорил КлайдОтдаю голос за КумуСделать выбор просто невозможно — лайки всем!Люблю кошек...
Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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