Битва домашних питомцев: собака Дженнифер Энистон против собаки Джастина Теру

Вадим Карасев

В центре внимания — питомцы экс-супругов Дженнифер Энистон и Джастина Теру.

Собаки Энистон (а их у актрисы три) появляются в ее инстаграме не так часто, но фолловеры актрисы обожают подобные снимки и не скупятся на лайки. Один из любимчиков публики — метис шнауцера Клайд, который и стал героем сегодняшней дружеской "битвы". А вот Теру регулярно постит снимки с питбулем Кумой — собакой, которую он взял из приюта. Более того, Кума практически всегда сопровождает актера.

Я всюду беру ее с собой. Если кто-то говорит мне, что я не могу ее привести с собой, я извиняюсь и просто ухожу с мероприятия,

— рассказал как-то Теру.





Дженнифер Энистон со своим питомцем Клайдом









Джастин Теру со своим питомцем Кумой





Собака Дженнифер Энистон или собака Джастина Теру — кто покорил ваше сердце?

Меня покорил КлайдОтдаю голос за КумуСделать выбор просто невозможно — лайки всем!Люблю кошек...Сплетник