Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного художника

Муж певицы Аллы Пугачевой похвастался успехами дочери. 8-летняя Лиза Галкина преподнесла звездным родителям необычную картину. Дочь Аллы Пугачевой подражала известному художнику. Лиза порадовала родителей своими успехами в рисовании. Девочка предстала в домашнем образе. Школьница надела красное худи с мультяшным принтом. Волосы ребенка были собраны в косичку, прическу украшал бант. Лиза сидела за столом в ожидании обеда. Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина показала картину. Малышка изобразила дерево, дорогу и птиц. Лиза отметила, что вдохновлялась работами итальянского художника. «Я ее нарисовала по закономерности Леонардо да Винчи. Главное - нарисовать линии, а потом делать их потолще», — пояснила девочка. Максим Галкин остался под большим впечатлением от работы дочери. «Ты уверена, что это закономерность такая?» - переспросил телеведущий. «Нет, это моя. Но рисовал такие картины и Леонардо да Винчи», — с гордостью заявила Лиза. 9-летний Гарри посмеялся над сестрой Мальчик, сидя за столом, ел огурец. «А ты чего смеешься?» - возмутился Галкин. «Моя закономерность! Сначала говорила Леонардо...» - отметил Гарри. Ведущий шоу «Лучше всех» осадил ребенка. «Да давай, попробуешь тоже так вот сделать! Пока что только я, Лиза и Леонардо так могут», — подытожил комик. Гарри согласился с отцом. Избранник исполнительницы хита «Миллион алых роз» поделился видео с поклонниками. «Закономерность Да Винчи», — подписал он кадры и выбрал смеющийся смайлик. Фанаты восхитились наследниками звездной пары. «Максим, у вас дети из эпохи Возрождения. Еще и в том смысле, что у них есть шанс возродить человечество!», «Эти дети умны, несмотря на то, что они еще дети», «Какая прелесть! Люблю смотреть вас!» — написали фолловеры.