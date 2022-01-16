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Дочка Ларисы Долиной недовольна своей внешностью

Дочка Ларисы Долиной недовольна своей внешностью
Дочь певицы Ларисы Долиной считает себя толстой и старой. Наследница исполнительницы Ларисы Долиной поделилась в семейном микроблоге в Instagram своим внешним преображением. Ангелина Миончинская устроила зажигательные танцы с дочерью. Ангелина призналась, что сильно поправилась. Дочь Долиной давно не публиковала свежие фотографии. Однако недавно решилась показать себя. Вместе с дочкой Сашей Ангелина танцевала в спальне. На Миончинской была длинная шелковая  ночная сорочка. С помощью оверсайзного изделия Ангелина хотела спрятать недостатки фигуры.
Лариса Долина с дочерью Ангелиной и внучкой К слову, поклонники семьи Ларисы Долиной не обратили бы внимания на лишний вес знаменитости. Если бы Ангелина Миончинская не написала о своих изменениях во внешности. «Когда ты жирная, страшная и старая, но есть нюансы и классная дочь!», – раскритиковала себя Миончинская. Примечательно, что именно Ангелина помогла похудеть своей знаменитой матери. Во время самоизоляции Миончинская готовила Долиной, полагаясь на строгое меню врачей. Напомним, ранее историк моды Александр Васильев прокомментировал короткие наряды Ларисы Долиной. Телеведущему понравился образ певицы. Васильев признался, что он молодит Долину.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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