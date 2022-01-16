Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Леры Кудрявцевой показала, как умеет плавать в бассейне

Дочка Леры Кудрявцевой показала, как умеет плавать в бассейне
Ведущая Лера Кудрявцева поделилась видео с отдыха в Дубае. Телеведущая работает на телевидении большую часть жизни. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако обычной даже выходные ей приходится проводить на съемках. По этой причине она несколько раз в год устраивает себе отпуск. Лера воспитывает дочку Марию, которую летом возила в балетный лагерь в Сочи. А вот зимние каникулы она решила провести в Дубае. Вот уже несколько дней Кудрявцева наслаждается теплой погодой. Она гуляет с дочкой в парках и посещает выставки. Молодой муж Игорь Макаров также всегда сопровождает ее. В последнее время трехлетняя наследница пары все чаще демонстрирует характер. Она уже несколько раз обижалась на маму. Но Лера всегда находит, чем ее развлечь. На этот раз она засняла, как малышка резвилась в бассейне. Мария была в лимонном купальнике с открытой спиной. Модный наряд дополняла прическу с косичками и заколками. Кроха играла с мячиком. Она плескалась в бассейне, не замечая других детей. Поклонники восхитились дочкой телеведущей. Многие отметили, что она растет красавицей. «Какая куколка», «Вот это глазищи», «Прелесть просто», «Такая она грациозная», «Фигурка будет шикарная, вся в маму», «Какие глазки, в них можно утонуть», «Мне она так нравится», «Не по годам развита», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Канье Уэст в новой песне пригрозил избить бойфренда Ким Кардашьян Пита Дэвидсона
Канье Уэст в новой песне пригрозил избить бойфренда Ким Кардашьян
Соединение Солнца и Плутона 16 января 2022 года: главная опасность этого дня
Соединение Солнца и Плутона 16 января 2022 года: главная опасность
"Кинопоиск" стал сопродюсером нового фильма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли
"Кинопоиск" стал сопродюсером нового фильма Гая Ричи с
Новак допустил увеличение поставок российского газа в Европу
Новак допустил увеличение поставок российского газа в Европу
Леонид Агутин поделился любимым фото с Анжеликой Варум, на котором ее трудно узнать
Леонид Агутин поделился любимым фото с Анжеликой Варум, на котором ее
Дочка Леры Кудрявцевой показала, как умеет плавать в бассейне
Дочка Леры Кудрявцевой показала, как умеет плавать в бассейне
Команда Xbox исправляет проблемы с дисками по обратной совместимости
Команда Xbox исправляет проблемы с дисками по обратной совместимости
Клеопатра: тайные знания великой царицы
Клеопатра: тайные знания великой царицы
Известный юрист высмеял попытки Европы обвинить Россию в "газовом шантаже"
Известный юрист высмеял попытки Европы обвинить Россию в
Карьера Андрея Аршавина резко пошла вверх
Карьера Андрея Аршавина резко пошла вверх
Катерина Шпица показала семейную идиллию в Доминикане
Катерина Шпица показала семейную идиллию в Доминикане
Gemini поглотила платформу по управлению портфелем криптовалют BITRIA
Gemini поглотила платформу по управлению портфелем криптовалют BITRIA

Топ на сегодня

Умер Михаил Зеленский: причина смерти, последние новости, что говорят СМИ
Умер Михаил Зеленский: причина смерти, последние новости, что говорят
Ликвидация REvil в РФ, атака на сайты украинских министерств и другие события кибербезопасности
Ликвидация REvil в РФ, атака на сайты украинских министерств и другие
Михаил Зеленский: биография, личная жизнь, семья, жена, дети, внезапная смерть (фото)
Михаил Зеленский: биография, личная жизнь, семья, жена, дети,
Власти Рио-де-Жанейро планируют инвестировать часть резервов в криптовалюты
Власти Рио-де-Жанейро планируют инвестировать часть резервов в
Невестка Валерии занялась благотворительностью
Невестка Валерии занялась благотворительностью

Еще по теме

Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
Лера Кудрявцева поделилась пляжным видео с дочкой из ОАЭ
Лера Кудрявцева показала, как провела выходные с дочкой в развлекательном центре
Кудрявцева бросила работу: «Понимаю, что сил совсем нет»