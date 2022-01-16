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Двадцать самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана

Двадцать самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана

17:45  Автор: Кристина Стащенко



Из Казахстана прибыли 20 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщается в Twitter Минобороны. 

«Двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (2 самолета Ан-124 «Руслан» и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром «Чкаловский»», — говорится в сообщении. 

На аэродроме военнослужащие ВДВ разгрузили вооружение, военную технику, имущество, после чего вернулись в пункт постоянной дислокации.

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Акции протеста в ряде населённых пунктов Казахстана начались 2 января на фоне недовольства ценами на сжиженный газ. Через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах республики. Пострадали тысячи людей. По некоторым данным, всего погибли 164 человека, в том числе 103 — в Алма-Ате. Токаев обратился за помощью к ОДКБ.

По решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 6 января 2022 года в Казахстан для стабилизации ситуации направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ. В их состав вошли подразделения вооружённых сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных, военных и социально-значимых объектов.

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Таким образом, первая в истории ОДКБ миротворческая миссия пришлась на Казахстан.

9 января в минобороны республики заявили о стабилизации ситуации в стране, а также выразили благодарность командованию и личному составу коллективных миротворческих сил ОДКБ «за братскую помощь, оказанную казахскому народу».



#безопасность


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По материалам: pnp.ru

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