Двадцать самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана

17:45 Автор: Кристина Стащенко

Из Казахстана прибыли 20 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщается в Twitter Минобороны.

«Двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (2 самолета Ан-124 «Руслан» и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром «Чкаловский»», — говорится в сообщении.

На аэродроме военнослужащие ВДВ разгрузили вооружение, военную технику, имущество, после чего вернулись в пункт постоянной дислокации.

Матвиенко назвала циничными оценки западных стран деятельности ОДКБ в Казахстане

Акции протеста в ряде населённых пунктов Казахстана начались 2 января на фоне недовольства ценами на сжиженный газ. Через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах республики. Пострадали тысячи людей. По некоторым данным, всего погибли 164 человека, в том числе 103 — в Алма-Ате. Токаев обратился за помощью к ОДКБ.

По решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 6 января 2022 года в Казахстан для стабилизации ситуации направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ. В их состав вошли подразделения вооружённых сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных, военных и социально-значимых объектов.

Володин: многие страны жалеют об обращении за помощью к США

Таким образом, первая в истории ОДКБ миротворческая миссия пришлась на Казахстан.

9 января в минобороны республики заявили о стабилизации ситуации в стране, а также выразили благодарность командованию и личному составу коллективных миротворческих сил ОДКБ «за братскую помощь, оказанную казахскому народу».

#безопасность

56