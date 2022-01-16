Двадцатый самолет с российскими миротворцами вылетел из Казахстана

12:58 Автор: Кристина Стащенко

Источник: Минобороны

Из Казахстана вылетел двадцатый самолет с российскими миротворцами из состава коллективных сил ОДКБ, об этом сообщается на сайте Минобороны.

Ранее в министерстве информировали, что 19 самолетов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России (18 самолетов Ил-76 и 1 самолет Ан-124 «Руслан») с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром «Чкаловский». Основной задачей миротворцев была охрана важных государственных, военных и социально-значимых объектов.

«С аэродрома «Алматы» на аэродром «Чкаловский» в Московской области вылетел самолет Ан-124 «Руслан». Сегодня самолеты ВТА продолжают доставлять личный состав и технику подразделений ВДВ после выполнения миротворческих задач», — говорится в сообщении.

На аэродром Чкаловский прибыли 10 самолетов с российскими миротворцами

Акции протеста в ряде населённых пунктов Казахстана начались 2 января на фоне недовольства ценами на сжиженный газ. Через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах республики. Пострадали тысячи людей. По некоторым данным, всего погибли 164 человека, в том числе 103 — в Алма-Ате. Токаев обратился за помощью к ОДКБ.

По решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 6 января 2022 года в Казахстан для стабилизации ситуации направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ. В их состав вошли подразделения вооружённых сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Таким образом, первая в истории ОДКБ миротворческая миссия пришлась на Казахстан.

ОДКБ показала в Казахстане реальную мощь и эффективность

9 января в минобороны республики заявили о стабилизации ситуации в стране, а также выразили благодарность командованию и личному составу коллективных миротворческих сил ОДКБ «за братскую помощь, оказанную казахскому народу».

Режим чрезвычайного положения в нескольких регионах Казахстана отменили 15 января, еще в пяти регионах страны его отменили ранее. Об этом сообщал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

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