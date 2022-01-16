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FPS Boost может появиться в других играх в будущем, но команда Xbox пока ничего не обещает

FPS Boost может появиться в других играх в будущем, но команда Xbox пока ничего не обещает


Последнее пополнение FPS Boost случилось в рамках стрима на 20-летие Xbox. Повышенный FPS получили не только игры с Xbox One, но и игры с Xbox 360, чего ожидали многие игроки. После этого команда Xbox заявила, что пока добавление новых игр в FPS Boost не планируется, но они не исключают, что в будущем такие проекты могут появиться.

В рамках нового интервью techradar руководитель программного отдела Xbox Джейсон Рональд заявил, что пока сам не знает, появятся в будущем новые игры с поддержкой FPS Boost или нет:

Честно говоря, сейчас мы точно не знаем.

Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в некоторых улучшениях, заключается в том, что мы делаем все это без изменений кода в реальной оригинальной игре. Итак, когда мы определяем новые методы улучшения и оптимизации игр, часто мы знаем, что они не будут работать во всех играх. И я думаю, что FPS Boost — отличный пример этого, когда мы вроде как обманываем игру, заставляя ее работать с гораздо более высокой частотой кадров.

И в некоторых играх это работает очень хорошо. Но были и другие игры, которые на 99% выглядят и играются потрясающе. Но затем мы на самом деле обнаруживаем ошибку, ломающую игру, на 80% или на 90% пути [к полноценной поддержке FPS Boost].

И много раз мы пытаемся найти решения и смотрим, сможем ли мы решить эти проблемы. Но поскольку мы относимся к ней как к черному ящику, у нас нет возможности напрямую изменить код игры. Это одна из проблем. Но мы также исследуем эти игры дальше. И, к сожалению, некоторые приемы работают не во всех играх.

Напомним, что функция FPS Boost доступна только на новом поколении консолей Xbox — приставках Xbox Series X | S. Здесь можно ознакомиться с полным списком игр с поддержкой FPS Boost.

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По материалам: newxboxone

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