Gemini поглотила платформу по управлению портфелем криптовалют BITRIA

Американская биткоин-биржа Gemini договорилась о приобретении платформы по управлению портфелем цифровых активов BITRIA (ранее Blockchange) для финансовых советников и управляющих активами.

It's a big day for BITRIA as we join the @Gemini team! https://t.co/gfeIiQnHQF — BITRIA (@BITRIA_Crypto) January 13, 2022

Финансовые условия не раскрываются.

С августа 2020 года компании связывают партнерские отношения. Сделка приведет к интеграции возможностей Gemini по торговле и хранению цифровых активов с управлением портфелями клиентов из одного интерфейса.

Функционал BITRIA включает:

создание и работу с отдельно управляемыми счетами (Separately Managed Account, SMA);

перебалансировку портфеля;

налоговую оптимизацию (tax-loss harvesting);

сбор комиссий и выставление счетов;

планирование учетной записи;

подключение к данным.

«У многих консультантов [RIA] сейчас ограниченный доступ к одной или двум криптовалютам через закрытые фонды и спотовые крипто-ETF в юрисдикциях, где они доступны. Сегодня мы открываем доступ к полной экосистеме цифровых активов для сообщества по управлению активами», — заявил Дейв Абнер, глобальный руководитель отдела развития бизнеса в Gemini.

Согласно Financial Advisor, зарегистрированные инвестиционные консультанты в США обслуживают 60 млн клиентов с активами на $110 трлн.

Напомним, в ноябре 2021 года ForkLog сообщал о намерении материнской компании Gemini закрыть инвестраунд на $400 млн при оценке в $7,1 млрд.

Ранее компания объявила о покупке стартапа Shard X, разрабатывающего решения безопасного хранения криптовалют на базе протокола конфиденциального вычисления.

В декабре инвестиционный советник Ritholtz Wealth Management и управляющая компания WisdomTree investments сообщили о запуске криптоиндекса. Эту структуру смогут рекомендовать инвестиционные консультанты через платформу onRamp.

В июле американский робо-эдвайзер Wealthfront с активами на $25 млрд открыл клиентам доступ к криптовалютным фондам от Grayscale Investments.



