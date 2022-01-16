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Gemini поглотила платформу по управлению портфелем криптовалют BITRIA

Gemini поглотила платформу по управлению портфелем криптовалют BITRIA


Американская биткоин-биржа Gemini договорилась о приобретении платформы по управлению портфелем цифровых активов BITRIA (ранее Blockchange) для финансовых советников и управляющих активами.



Финансовые условия не раскрываются. 


С августа 2020 года компании связывают партнерские отношения. Сделка приведет к интеграции возможностей Gemini по торговле и хранению цифровых активов с управлением портфелями клиентов из одного интерфейса.


Функционал BITRIA включает:


  • создание и работу с отдельно управляемыми счетами (Separately Managed Account, SMA);
  • перебалансировку портфеля;
  • налоговую оптимизацию (tax-loss harvesting);
  • сбор комиссий и выставление счетов;
  • планирование учетной записи;
  • подключение к данным.

«У многих консультантов [RIA] сейчас ограниченный доступ к одной или двум криптовалютам через закрытые фонды и спотовые крипто-ETF в юрисдикциях, где они доступны. Сегодня мы открываем доступ к полной экосистеме цифровых активов для сообщества по управлению активами», — заявил Дейв Абнер, глобальный руководитель отдела развития бизнеса в Gemini.


Согласно Financial Advisor, зарегистрированные инвестиционные консультанты в США обслуживают 60 млн клиентов с активами на $110 трлн.


Напомним, в ноябре 2021 года ForkLog сообщал о намерении материнской компании Gemini закрыть инвестраунд на $400 млн при оценке в $7,1 млрд.


Ранее компания объявила о покупке стартапа Shard X, разрабатывающего решения безопасного хранения криптовалют на базе протокола конфиденциального вычисления.


В декабре инвестиционный советник Ritholtz Wealth Management и управляющая компания WisdomTree investments сообщили о запуске криптоиндекса. Эту структуру смогут рекомендовать инвестиционные консультанты через платформу onRamp.


В июле американский робо-эдвайзер Wealthfront с активами на $25 млрд открыл клиентам доступ к криптовалютным фондам от Grayscale Investments.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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