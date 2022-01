Gemini поглотила платформу по управлению портфелем криптовалют BITRIA

Американская биткоин-биржа Gemini договорилась о приобретении платформы по управлению портфелем цифровых активов BITRIA (ранее Blockchange) для финансовых советников и управляющих активами.

It's a big day for BITRIA as we join the @Gemini team! https://t.co/gfeIiQnHQF