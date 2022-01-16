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Григорий Лепс напугал фанатов изможденным видом

Григорий Лепс напугал фанатов изможденным видом
Певец Григорий Лепс поделился печальным фото. Артист после развода с женой изменился до неузнаваемости. Артиста все чаще стали видеть в непотребном виде. На этот раз Заслуженный артист России опубликовал снимок, на котором предстал в полном одиночестве. Лепс сидел в ресторане, скорбно глядя перед собой. «Одиночество — тоже праздник», — многозначительно отметил певец. Поклонники расценили фото как попытку привлечь внимание бывшей супруги. Другие предположили, что из-за развода артист снова пристрастился к спиртному. Об этом свидетельствует его изможденный вид и «помятое» лицо. Одни намекнули, что Лепс сам виноват в своем состоянии, другие — посочувствовали артисту, заверив его, что все наладится.
Одинокий Григорий Лепс «Вы только не злоупотребляйте, пожалуйста», «Мы сами выбираем: одиночество это или свобода», «Что имеем – не храним, потерявши – плачем», — высказались пользователи.  Напомним, исполнитель прожил в браке с Анной Шаплыковой почти 20 лет. Супруги растили троих детей — дочерей Еву и Николь, и сына Ивана. О причинах развода Анна и Григорий не сообщают.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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