Григорий Лепс напугал фанатов изможденным видом

Певец Григорий Лепс поделился печальным фото. Артист после развода с женой изменился до неузнаваемости. Артиста все чаще стали видеть в непотребном виде. На этот раз Заслуженный артист России опубликовал снимок, на котором предстал в полном одиночестве. Лепс сидел в ресторане, скорбно глядя перед собой. «Одиночество — тоже праздник», — многозначительно отметил певец. Поклонники расценили фото как попытку привлечь внимание бывшей супруги. Другие предположили, что из-за развода артист снова пристрастился к спиртному. Об этом свидетельствует его изможденный вид и «помятое» лицо. Одни намекнули, что Лепс сам виноват в своем состоянии, другие — посочувствовали артисту, заверив его, что все наладится.Одинокий Григорий Лепс «Вы только не злоупотребляйте, пожалуйста», «Мы сами выбираем: одиночество это или свобода», «Что имеем – не храним, потерявши – плачем», — высказались пользователи. Напомним, исполнитель прожил в браке с Анной Шаплыковой почти 20 лет. Супруги растили троих детей — дочерей Еву и Николь, и сына Ивана. О причинах развода Анна и Григорий не сообщают.