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Илья Глинников эвакуировался из Казахстана

Илья Глинников эвакуировался из Казахстана
Актер Илья Глинников рассказал, как ему удалось выбраться. 3 января артист, находившийся тогда в Казахстане, перестал выходить на связь. Мама актера запаниковала и обратилась в правоохранительные органы. Позже звезда «Интернов» рассказал, где пропадал. Еще до Нового года 37-летний Илья Глинников уехал в Казахстан покорять пик Талгар. Из-за протестов в стране актер не мог связаться с родными и друзьями — более суток о его судьбе ничего не было известно.
Илья Глинников Вскоре Глинникова удалось найти. Он вместе с остальными туристами находился в одном из горных лагерей Алматы. Спустя несколько дней группу отправили в аэропорт, а сегодня они вернулись в Россию вывозным рейсом. «Мы улетели, а людям жить. Соболезную всем, кого это коснулось! Мир Казахстану! Благодарю наши войска за то, что вывезли нас. Как сказал мой друг: «Русские на войне своих не бросают». Вернулся боевым бортом ИЛ-76 домой, это уже легенда», — заявил Илья. 2 января в Казахстане начались массовые беспорядки. На территории страны несколько раз отключали доступ в Интернет и сотовую связь. Именно по этим причинам Глинников не писал и не звонил родственникам. Протесты возникли из-за двукратного повышения цен на автомобильный газ. Граждане стали выходить на митинги с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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