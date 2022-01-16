Инсайдер: Hogwarts Legacy не выйдет в этом году





Hogwarts Legacy от Avalanche Software — многострадальный проект, о развитии которого нет практически никакой информации уже многие месяцы. Игру анонсировали в 2020 году, а обещали выпустить в 2021 году. В итоге, в 2021 году не было даже демонстрации геймплея Hogwarts Legacy, а релиз RPG во вселенной Гарри Поттера перенесли на 2022 год. Появилась информация, что игру могут перенести на 2023 год.

Инсайдер и бывший редактор IGN Колин Мориарти сообщил в рамках подкаста Sacred Symbols, что игра может быть перенесена на будущий год. По его словам, он он «слышал за кулисами, что [эта] игра не выйдет в этом году» (цитата по comicbook). Колин отметил, что сам ожидает релиз проекта, но ему нужно еще некоторое время, чтобы он был готов к релизу.

Отметим, ранее другой известный игровой инсайдер Том Хендерсон заявил, что первую демонстрацию Hogwarts Legacy можно ожидать в феврале на мероприятии State of Play, которое организует Sony.

В конце 2021 года также стало известно, что разработка Hogwarts Legacy теперь ведется не только студией Avalanche, но и командами Sumo Digital. Сразу две команды Sumo Digital — Sumo Nottingham и Red Kite Games — помогают в разработке проекта.