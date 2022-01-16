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Инсайдеры: релиз Redfall от Arkane Studios может быть отложен

Инсайдеры: релиз Redfall от Arkane Studios может быть отложен


Летом 2021 года на E3 компания Microsoft анонсировала шутер Redfall от Arkane Studios. Это игра от первого лица, в которой предстоит сражаться с вампирами в большом открытом мире — одному или в кооперативе. Об игре после анонса не было практически никакой информации, но еще в момент анонса разработчики назначили примерное окно релиза — лето 2022 года, для Xbox Series X | S и PC.

Похоже, что дату релиза могут перенести, и она не выйдет в ранее запланированном окне «лето 2022 года». Об этом в рамках подкаста заявили игровые инсайдеры MrMattyPlays и Lord Cognit, о чем сообщил пользователь Reddit. Сейчас подкаст доступен только для подписчиков Patreon, он будет опубликован для всех завтра — 16 января. Согласно информации от пользователя Reddit, в подкасте инсайдеры:

Упоминают о задержке [Redfall]. Ни один из них не говорит, что точно знает это, точен ли источник, но, похоже, это что-то обсуждаемое. 

Отметим, что на конец 2022 года у Microsoft уже запланирован релиз Starfield, некоторые игроки ожидают осенью выход новой части Forza Motorsport, а недавно стало известно, что и S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет только в конце года.

Ранее игра Redfall была обозначена в списке самых ожидаемых проектов 2022 года по версии команды Xbox.


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По материалам: newxboxone

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