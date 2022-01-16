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Иранского аятоллу забанили в Twitter за мечты об убийстве Трампа

Иранского аятоллу забанили в Twitter за мечты об убийстве Трампа

Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт иранского аятоллы Али Хаменеи за публикацию ролика, в котором было инсценировано убийство экс-президента США Дональда Трампа. В Тегеране мечтают отомстить ему за гибель генерала Касема Сулеймани.

Это уже второй раз, когда Хаменеи банят в Twitter за угрозы Трампу – год назад был удален аккаунт @Khamenei_Site, опубликовавший изображение бывшего главы государства с подписью "месть неизбежна". На этот раз аятолла представил целый видеоролик, выполненный с помощью посредственной 3D-графики, но модераторы соцсети эти старания не оценили.

Как сообщал Ruposters, ранее в Иране прошли учения боевой авиации, в ходе которых отрабатывался удар по израильскому атомному реактору в пустыне Негев.

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По материалам: uposters.ru

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